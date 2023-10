LHASA 2.0 NASA Menang Penghargaan Software of the Year kanggo Analisis Landslide

By

Divisi Ilmu Bumi NASA ing Goddard Space Flight Center ing Maryland wis dianugerahi Penghargaan Software of the Year (SOY) kanggo pangembangan Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness (LHASA) versi 2.0. LHASA minangka piranti lunak sing didhukung data sing dirancang kanggo nyedhiyakake kesadaran situasional kanggo kedadeyan bebaya longsor sing disebabake dening udan ing saindenging jagad.

Penghargaan SOY minangka penghargaan paling dhuwur ing NASA kanggo keunggulan piranti lunak, lan diwenehake saben taun kanggo piranti lunak sing ningkatake kinerja misi agensi kasebut. Iki mung kaping pindho ing 17 taun kepungkur tim saka Goddard menang penghargaan kasebut.

LHASA nggabungake data longsor saka sak ndonya menyang kerangka machine-learning, saéngga bisa ngira-ngira probabilitas relatif saka kedadeyan longsor. Alat kasebut nyedhiyakake prakiraan bebaya ing skala global, bisa ningkatake kesadaran lan nggampangake perencanaan lan respon bencana. Bisa digunakake dening lembaga pemerintah, organisasi bantuan, responder darurat, lan asuransi.

Dalia Kirschbaum, direktur Divisi Ilmu Bumi, nyatakake kasenengan babagan pangenalan prestasi ilmiah lan teknologi LHASA. Dheweke ngarep-arep supaya masyarakat daerah nggunakake model kasebut supaya luwih ngerti bebaya longsor ing wilayahe.

LHASA kasedhiya minangka piranti lunak gratis lan sumber terbuka ing situs web Landslides @ NASA. Pangguna bisa ngakses piranti lunak, nglaporake longsor, ndeleng lan entuk data sumber sing cocog, lan sinau luwih akeh babagan upaya model longsor NASA. Alat kasebut nduweni tujuan kanggo nulungi macem-macem pemangku kepentingan babagan kesiapan lan respon bencana.

