Mitsubishi Heavy Industries ngluncurake XRISM lan SLIM ing Roket H-IIA F47

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) kasil ngluncurake X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) lan Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ing H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) saka Pusat Angkasa Tanegashima. Peluncuran kasebut ditindakake jam 8:42:11 ing tanggal 7 September 2023, Wektu Standar Jepang. Loro-lorone misi dipisahake saka kendaraan peluncuran kaya sing direncanakake.

XRISM minangka misi penting sing dipimpin dening badan antariksa Jepang, JAXA, fokus ing sinau emisi sinar-X saka obyek langit. Tujuan utamane yaiku kanggo luwih ngerti struktur lan evolusi alam semesta kanthi ngamati sinar X saka bolongan ireng, bintang neutron, lan kluster galaksi. XRISM nggabungake pencitraan lan spektroskopi kanggo menehi wawasan sing inovatif babagan macem-macem domain ilmiah.

SLIM, ing sisih liya, duwe tujuan kanggo njelajah permukaan Bulan lan nuduhake kemampuan landing sing presisi. Kanthi nggayuh tingkat presisi sing dhuwur ing pendaratan rembulan, SLIM bisa mbukak dalan kanggo investigasi ilmiah sing ditargetake lan panggonan sing aman kanggo para pendarat kru lan tanpa awak ing mangsa ngarep ing wilayah sing dikarepake. Misi kasebut nggabungake teknologi pandhuan, navigasi, lan kontrol sing luwih maju kanggo ngindhari alangan nalika mudhun.

Situs kebangkrutan sing dituju SLIM yaiku wilayah Procellarum KREEP Terrane ing Bulan, sing sacara ilmiah menarik amarga ana watu rembulan tartamtu sing menehi wawasan babagan aktivitas vulkanik Bulan lan sejarah geologi. Desain kompak SLIM nampilake penekanan JAXA ing misi eksplorasi sing efisien lan cerdas, dadi model kanggo misi rembulan skala cilik ing mangsa ngarep.

Sakabèhé, sukses peluncuran XRISM lan SLIM nandhani kemajuan sing signifikan kanggo mangerteni emisi sinar-X benda langit lan njelajah lumahing Bulan kanthi kapabilitas landing presisi.

Definisi:

- XRISM: Misi Pencitraan lan Spektroskopi sinar-X, misi ruang angkasa sing fokus ing sinau emisi sinar-X saka obyek langit.

- SLIM: Smart Lander kanggo Investigating Moon, misi sing dituju kanggo nuduhake kemampuan landing presisi ing Bulan.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, lembaga antariksa Jepang sing tanggung jawab kanggo macem-macem kegiatan sing ana gandhengane karo riset aerospace, pangembangan teknologi, lan peluncuran satelit menyang orbit.

sumber:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)