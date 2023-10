Tambah Vitamin C Bisa Ngurangi Keracunan Tembaga ing Kiwi

Peneliti saka Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences wis nemokake yen tingkat asam askorbat, uga dikenal minangka vitamin C, bisa ningkatake toleransi tembaga lan ngurangi keracunan tembaga ing woh kiwi. Temuan iki penting amarga pupuk lan pestisida adhedhasar tembaga umume digunakake kanggo nglawan epidemi abot sing disebabake dening Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) ing budidaya kiwi. Nanging, akumulasi tembaga sing dhuwur ing woh kiwi nyebabake ancaman kanggo keamanan pangan lan kesehatan manungsa.

Panaliten kasebut, diterbitake ing Jurnal Bahan Berbahaya, ngevaluasi konten tembaga saka 108 conto buah kiwi saka 27 kultivar sing beda ing saindenging jagad. Peneliti nemokake yen kiwi kanthi daging abang utawa kuning nduweni kandungan tembaga sing luwih dhuwur tinimbang sing duwe daging ijo. Kajaba iku, konsentrasi tembaga luwih murah ing daging lan inti woh dibandhingake karo kulit lan wiji.

Tingkat tembaga sing dhuwur nyebabake karusakan sing katon ing tanduran kiwi. Nanging, nalika tanduran kiwi diwenehi panganan karo asam askorbat tambahan, karusakane dikurangi. Salajengipun, peneliti nemokake yen perawatan tembaga nambah isi asam askorbat ing godhong kiwi lan gen kunci sing diatur munggah ing biosintesis asam askorbat.

Kanggo ngesyahke temuan kasebut, para peneliti overexpressed gene GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) ing buah kiwi transgenik, nyebabake paningkatan isi asam askorbat sing signifikan dibandhingake karo jinis liar. Garis buah kiwi transgenik kanthi kandungan asam askorbat sing luwih dhuwur nuduhake keracunan tembaga sing suda, fotosintesis sing luwih apik, ngobati spesies oksigen reaktif sing berlebihan, lan ekspresi gen sing gegandhengan karo stres.

Panliten iki nuduhake yen asam askorbat nduweni peran penting kanggo ngurangi keracunan tembaga ing woh kiwi. Kanthi ngerteni mekanisme sing ana gandhengane, bisa uga ngembangake strategi kanggo ningkatake toleransi tembaga lan njamin keamanan panganan sing luwih apik ing budidaya kiwi.

Source:

Xiaoying Liu et al, Tambah sintesis asam askorbat kanthi overexpression saka AcGGP3 ameliorates keracunan tembaga ing woh kiwi, Jurnal Bahan Berbahaya (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393