Sukses Recovery saka OSIRIS-REx Sample Return Capsule Ndadekake Bungah lan Lega

Dugway Proving Ground Angkatan Darat AS kapenuhan antisipasi lan gugup amarga conto kapsul bali saka misi OSIRIS-REx mudhun saka angkasa menyang lantai ara-ara samun. Sawise meh rong puluh taun ngrancang, operasi pemulihan ditindakake ing salah sawijining pangkalan militer paling adoh ing helikopter AS Four, sing dioperasikake dening NASA lan Angkatan Udara AS, njupuk kapsul kasebut sadurunge mlebu ing atmosfer bumi.

Dante Lauretta, peneliti utama kanggo misi kasebut, nggambarake campuran emosi sing dialami nalika nunggang helikopter pemulihan. Dheweke rumangsa tanggung jawab lan ora yakin manawa parasut kapsul wis dibukak kaya sing direncanakake. Pungkasane, dheweke nampa kabar yen ndharat kasebut sukses, lan luh saka rasa lega lan rasa seneng.

Nalika ana kahanan sing durung mesthi babagan penyebaran drogue chute, parasut utama kasil disebarake. Sanajan gambar kasebut ora jelas babagan parasut drogue, mula dadi ora relevan amarga parasut utama sing berfungsi.

Kebangkrutan sing sukses nandhani wiwitan bab anyar sing nyenengake ing riset ilmiah. Sampel asteroid Bennu bakal dipérang ing macem-macem institusi ilmiah lan lembaga antariksa kanggo dianalisis. Kanthi nyinaoni komposisi Bennu, para ilmuwan ngarep-arep bisa ngerteni sejarah kimia tata surya kita lan bisa uga ngerti kepiye urip ing Bumi.

Wiwit asteroid dibentuk ing tahap awal tata surya, nganalisa conto bisa menehi pitunjuk babagan anané banyu lan bahan bangunan, kayata asam amino, ing Bumi. Sampel iki bakal ditliti sacara ekstensif ing taun-taun sing bakal teka, menehi wawasan sing migunani babagan lingkungan kosmik kita.

Sumber: NASA lan US Army's Dugway Proving Ground, Utah