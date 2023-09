Brian May, Astrophysicist lan Ratu Gitaris, Mbantu NASA ing Pemetaan Asteroid Bennu

Brian May, gitaris timbal legendaris saka band Queen, wis nyumbang kanggo misi NASA kanggo peta lan njupuk sampel saka asteroid Bennu. May, sing duwe gelar doktor ing astrofisika, kolaborasi karo ilmuwan Claudia Manzoni kanggo nggawe gambar 3D nyata misi ruang angkasa. Nggunakake gambar kasebut, May mbantu peta Bennu lan nemokake zona kebangkrutan sing aman kanggo probe OSIRIS-REx sing nglumpukake sampel.

Kolaborasi kasebut diwiwiti nalika Mei ngirim stereo-gambar 3D sing digawe saka gambar misi OSIRIS-REx-marang direktur misi Dante Lauretta. Lauretta kaget karo kualitas stereo lan ngerti potensial kanggo nemokake situs kebangkrutan kanggo sampel. May, Manzoni, Lauretta, lan liya-liyane makarya bebarengan ing proyek kasebut, ngasilake buku "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid."

Iki dudu keterlibatan pisanan Mei karo NASA. Ing 2015, dheweke dadi kolaborator ilmu ing misi New Horizons, sing njelajah Pluto. May dikenal ora mung kanggo kontribusi kanggo astrofisika nanging uga minangka penulis lagu ing mburi akeh hits Ratu, kalebu "We Will Rock You" lan "I Want It All."

Semangat May kanggo ruang angkasa lan ilmu kabukten ing peran aktif ing misi NASA. Keahlian lan kreatifitas minangka ahli astrofisika lan gitaris terus nggawe pengaruh ing lapangan.

