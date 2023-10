Bisik Pando: Ngrungokake Raksasa Gemeter

By

Kuna lan jembar, Pando, wit tunggal kanthi 47,000 batang sing tuwuh saka sistem oyot sing dienggo bareng luwih saka 100 hektar ing Utah, minangka salah sawijining organisme urip paling gedhe ing Bumi. Kanthi sejarah sing bisa nganti 12,000 taun, aspen gempa kolosal iki wis nglumpukake luwih saka 6,000 metrik ton urip. Saiki, berkat rekaman sing dirilis taun iki, kita duwe kesempatan kanggo ngrungokake wit sing apik banget iki kanthi cara sing durung nate ditindakake.

Artis swara Jeff Rice, sing diundang dening Friends of Pando, nyelehake hidrofon ing jero kothong ing pangkal cabang lan ngidini nganti tekan oyod wit. Saking kagete, dheweke krungu swara samar sing mundhak nalika badai gludhug, nggegirisi. Swara kasebut, kaya sing diterangake Rice, minangka asil saka jutaan godhong sing kedher ing wit, ngliwati pang-pang, lan mlebu ing bumi.

Nggunakake rekaman kasebut, Kanca Pando duwe tujuan nggunakake swara kanggo ngepetake jaringan akar sing kompleks ing ngisor permukaan. Lance Oditt, pangadeg Friends of Pando, ndeleng potensial swara ora mung menehi pengalaman pendengaran sing apik lan menarik, nanging uga menehi informasi sing penting babagan kesehatan Pando lan lingkungan sekitar. Swara kasebut minangka rekaman keanekaragaman hayati lokal, menehi garis dasar sing bisa diukur marang owah-owahan lingkungan.

Pendekatan inovatif iki kanggo mangerteni Pando bisa uga bisa nulungi babagan macem-macem aspek entitas kuno iki. Lumantar data sing wis diklumpukake, studi tambahan bisa ditindakake babagan gerakan banyu, hubungan antarane susunan cabang, koloni serangga, lan ambane oyod. Penyelidikan iki nduweni tujuan kanggo mbukak luwih akeh babagan ekosistem ing sekitar Pando, sing tambah akeh ancaman amarga aktivitas manungsa lan nyuda predator sing njaga populasi herbivora.

Rekaman bisik-bisik Pando dipresentasikan ing Rapat 184th of the Acoustical Society of America, lan dadi bukti pentinge ngrungokake rahasia raksasa sing gemeter iki sadurunge ilang.

Sumber: The Guardian, Friends of Pando