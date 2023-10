Pola Ganti El Niño lan Pambuka Mekanisme Switch Walker

Ing taun-taun pungkasan, El Niño dadi saya penting ing prediksi iklim lan manajemen variabilitas iklim global. El Niño minangka fase anget saka El Niño-Southern Oscillation (ENSO), sing ditondoi dening pemanasan banyu segara ing Pasifik khatulistiwa wétan. Kosok baline, La Niña nggambarake pendinginan ing wilayah sing padha. Variasi siklus ing suhu lumahing segara iki duwe pengaruh sing signifikan marang pola cuaca ing saindenging jagad.

Panaliten anyar sing ditindakake dening Quaternary Research Group sing dipimpin dening Christoph Spötl ngarahake kanggo mangerteni carane El Niño nanggapi pengaruh alam sajrone wektu sing suwe. Para peneliti nganalisa celengan guwa sing dikenal minangka speleothems saka Alaska tenggara, sing ngreksa cathetan iklim sajrone 3,500 taun. Panemuan kasebut nuduhake yen proses ngontrol variabilitas El Niño wis owah wiwit taun 1970-an, kanthi owah-owahan iklim sing digawe manungsa saiki nduweni peran penting.

Ing panaliten kapisah, tim kasebut fokus kanggo mriksa owah-owahan iklim ing Alaska tenggara sajrone wektu sing luwih suwe 13,500 taun. Speleothems dadi cathetan sing ora ana regane kanggo nyelidiki panyebab owah-owahan iklim sing cepet lan jangka pendek sajrone jaman es. Sing nggumunake, Alaska tenggara nampilake pola iklim sing padha karo Pasifik khatulistiwa sajrone pungkasan jaman es pungkasan lan periode Holosen, nantang "mekanisme jungkat-jungkit bipolar" sing wis diadegake. Nanging, peneliti ngenalake konsep "Walker switch," sing dipicu dening owah-owahan ing radiasi surya. Mekanisme iki ndadékaké pangaturan cepet ing suhu lumahing segara ing Pasifik khatulistiwa, sing pungkasane mengaruhi pola iklim ing garis lintang lor sing dhuwur.

Panliten kasebut nuduhake yen aktivitas manungsa saiki nduweni peran penting kanggo mbentuk pola El Niño. Owah-owahan iklim bisa uga wis ngliwati titik kritis ing taun 1970-an, nyebabake pola El Niño sing luwih permanen. Pengenalan konsep "Walker switch" menehi panjelasan alternatif kanggo variasi iklim sajarah, nyorot interaksi kompleks faktor sing mbentuk dinamika iklim.

Asil kasebut nandheske kabutuhan riset sing terus-terusan kanggo nambah pemahaman babagan proses iklim. Amarga sistem iklim bumi dinamis lan rumit, sinau terus bakal penting kanggo prédhiksi lan ngatur variasi iklim ing skala global.

