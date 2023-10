Mesin Biru: Cara Kerja Samudra

By

Ing buku anyar dheweke "The Blue Machine: How the Ocean Works," ahli oseanografi lan penyiar Inggris Helen Czerski nyelidiki jagad segara sing nggumunake lan pengaruh gedhe ing planet kita. Saka perane kanggo mbentuk peradaban nganti pengaruhe ing sistem cuaca, Czerski nemokake cara kerja jero banyu sing jembar iki.

Czerski njlèntrèhaké samudra minangka mesin, njlentrehake fungsine kanthi ngowahi energi panas dadi gerakan. Samudra dumadi saka macem-macem lapisan, kanthi lapisan sing anget ing ndhuwur lan banyu sing luwih adhem ing ngisor. Lapisan kasebut disambungake liwat bolongan plug cedhak kutub, nyopir sirkulasi nalika banyu mudhun, ngliwati dhasar segara nganti atusan taun, lan muncul maneh ing wilayah liyane. Sirkulasi iki nduweni peran penting kanggo mindhah panas saka khatulistiwa menyang kutub, mbentuk iklim lan mengaruhi urip ing Bumi.

Beda karo tampilan segara sing rata lan tenang, Czerski nyritakake sifat sing rumit lan dinamis ing jagad jero banyu. Rong faktor sing nyurung mesin samudra: rotasi bumi lan kapadhetan banyu. Nyampur banyu mbutuhake input energi, lan kapadhetan banyu sing beda nyebabake lapisan, kaya lapisan ing koktail. Banyu sing luwih anget lan kurang padhet dumunung ing ndhuwur banyu sing luwih adhem lan luwih padhet, nggawe lapisan sing ora bisa dicampur. Lapisan iki penting banget kanggo urip ing samodra, amarga ngidini nyerep nutrisi saka permukaan. Cedhak pinggir lan kutub, ing ngendi lapisan bisa disambungake, urip bisa berkembang amarga upwelling lan kasedhiyan nutrisi penting kasebut.

Obahe segara utamane horisontal, dipengaruhi angin lan rotasi planet. Arus sirkulasi ngirimake panas saka khatulistiwa menyang kutub, nyebarake energi lan mbentuk pola cuaca. Samudra minangka baterei bumi, nyimpen lan nyebarake energi srengenge, sing nyurung sistem cuaca lan nyebabake pembentukan angin topan lan distribusi es.

Pangertosan babagan cara kerja samodra penting banget kanggo ngerteni keterkaitan sistem planet kita. Buku Czerski menehi wawasan sing penting babagan proses rumit sing nggawe jagad iki lan terus mengaruhi masa depan.

