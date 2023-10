Dampak Satelit BlueWalker 3 ing Astronomi: Temuan lan Keprigelan Anyar

Kertas Nature sing mentas diterbitake menehi cahya babagan dampak rinci saka satelit BlueWalker 3 babagan astronomi. Satelit iki, sing diluncurake ing September 2022, ditemokake minangka salah sawijining obyek sing paling padhang ing langit wengi, nyebabake keprihatinan babagan pengaruhe ing pengamatan astronomi. Makalah kasebut nampilake data saka kampanye pengamatan internasional sing ditindakake sajrone 130 dina, sing tujuane kanggo netepake owah-owahan padhang satelit lan visibilitas piranti keras sing dibuang.

Pengamatan kasebut nuduhake manawa padhange BlueWalker 3 tambah akeh sawise mbukak antena lengkap, banjur fluktuasi ing minggu-minggu sabanjure. Makalah kasebut uga nggawe sambungan antarane padhange sing beda-beda lan faktor liyane, kayata dhuwure satelit ing sadhuwure cakrawala lan sudute relatif marang pengamat lan Srengenge.

Siji temuan penting yaiku decoupling adaptor kendaraan peluncuran saka satelit BlueWalker 3. Komponen iki tekan magnitudo 5.5, luwih dhuwur tinimbang padhange maksimal sing disaranake dening International Astronomical Union. Iki uga ora kacathet ing katalog umum sajrone patang dina, menehi tantangan kanggo observatorium adhedhasar lemah sing nyoba ngindhari gangguan satelit.

Saliyane gangguan optik, ana keprihatinan babagan gangguan frekuensi radio. BlueWalker 3 ngirimake frekuensi radio sing cedhak karo sing digunakake dening teleskop radio, sing bisa ngalangi astronomi radio. Nalika zona radio sepi nglindhungi pemancar terrestrial, saiki ora nutupi transmisi satelit. Riset luwih lanjut dibutuhake kanggo ngembangake strategi kanggo nglindhungi teleskop saka akeh satelit sing direncanakake bakal diluncurake ing taun-taun sabanjure.

Makalah iki nandheske kabutuhan kanggo evaluasi dampak sadurunge diluncurake amarga perusahaan nyebarake satelit komersial liyane. Iki uga nyoroti keseimbangan sing kudu ditindakake ing antarane kemajuan konektivitas lan njaga integritas langit wengi kanggo pengamatan astronomi.

sumber:

- Makalah alam: "Ngevaluasi Dampak Satelit BlueWalker 3 ing Astronomi"

– International Astronomical Union Center for Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (IAU CPS)

- AST SpaceMobile