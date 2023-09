Sel Manungsa Nututi Pola Ukuran lan Cacah

By

Ing panaliten anyar sing diterbitake ing Proceedings of the National Academy of Sciences, peneliti saka Universitas McGill nemokake pola sing nggumunake ing sel manungsa sing katon ngetutake simetri matematika sing konsisten ing kabeh organisme. Panliten kasebut nyritakake hubungan kuwalik antarane ukuran lan jumlah sel, sing nuduhake pertukaran antarane variabel kasebut.

Ukuran lan jumlah sel nduweni peran penting ing pertumbuhan lan fungsi awak manungsa. Nanging, nganti saiki, ora ana studi lengkap sing nliti hubungan antarane faktor kasebut ing kabeh organisme manungsa. Kanggo ngisi kesenjangan iki, tim riset nglumpukake data saka luwih saka 1,500 sumber sing diterbitake kanggo nggawe set data rinci ukuran sel lan diitung ing antarane jinis sel utama.

Panemuan panliten nuduhake yen ukuran sel mundhak, jumlah sel saya suda, lan kosok balene. Iki tegese sel ing kelas ukuran tartamtu nyumbang padha kanggo total biomas seluler awak. Hubungan antarane ukuran sel lan cacahe bener ing macem-macem jinis sel lan kelas ukuran, nuduhake pola homeostasis sing konsisten.

Para peneliti ngira manawa lanang duwe kira-kira 36 triliun sel ing awak, dene wanita duwe sekitar 28 triliun sel, lan bocah umur sepuluh taun duwe sekitar 17 triliun sel. Distribusi biomassa sel didominasi dening sel otot lan lemak, dene sel getih abang, trombosit, lan sel getih putih duweni pengaruh sing signifikan marang jumlah sel.

Sing nggumunake, saben jinis sel njaga sawetara ukuran karakteristik sing tetep seragam sajrone pangembangan individu. Pola iki konsisten ing antarane spesies mamalia, nyaranake prinsip dhasar biologi sel.

Sakabèhé, riset iki nerangake hubungan rumit antarane ukuran sel lan jumlah ing awak manungsa. Temuan kasebut nyedhiyakake wawasan sing migunani babagan pangembangan lan fungsi sel, mbukak dalan anyar kanggo eksplorasi luwih lanjut ing bidang biologi.

