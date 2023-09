Potensi Samudra kanggo Nyimpen Karbon Dioksida lan Mitigasi Perubahan Iklim

Samudra bumi nutupi bagean sing signifikan saka permukaane, kira-kira 70%, lan nduweni kemampuan kanggo nyimpen karbon dioksida, gas omah kaca sing nyumbang kanggo owah-owahan iklim. Kapasitas samudra iki kanggo nangkep lan nahan karbon dioksida lagi ditliti kanthi ekstensif dening para ilmuwan ing upaya kanggo mangerteni dinamika lan potensial panyerapan karbon.

Survei Geologi AS (USGS) lan mitrane nindakake riset kanggo nyelidiki macem-macem aspek panyimpenan karbon ing segara. Panaliten kasebut nduweni tujuan kanggo nemtokake cara karbon mlebu ing samodra, jumlah karbon sing saiki disisihake, potensial kanggo tambah panangkepan, lan durasi konten karbon. Kajaba iku, para ilmuwan njelajah peran mineral tartamtu kanggo nambah proses panyimpenan lan nyuda acidifikasi segara.

Salah sawijining area fokus kanggo USGS yaiku karbon sing diangkut saka rawa pasang surut menyang segara. Lahan rawa pasang surut dadi penghubung antara daratan lan segara, lan tanduran ing wilayah kasebut nyerep karbon dioksida saka atmosfer. Sawetara karbon iki disimpen ing oyod lan lemah tanduran, dene sebagian ditransfer menyang banyu segara. Karbon sing isih ana dibebasake maneh menyang atmosfer minangka karbon dioksida. Sinau gerakan karbon iki menehi wawasan sing migunani babagan nyuda acidifikasi segara.

Proyek liyane sing dipimpin USGS mriksa potensial kanggo nambah olivine mineral menyang garis pantai kanggo nambah panyimpenan karbon ing segara. Olivine dikenal kanthi alami nyerep karbon dioksida lan bisa dikenalake ing wilayah pesisir ing wangun wedhi ijo cahya. Peneliti nyelidiki carane olivine ngowahi kimia banyu segara lan apa bisa èfèktif nangkep lan nahan karbon dioksida sing dibebasake saka rawa.

Usaha ilmiah iki nduweni peran penting kanggo menehi informasi babagan pengambilan keputusan kanggo pamrentah, organisasi, lan entitas swasta sing melu manajemen tanah lan restorasi pesisir. Ngerteni kemampuan panyimpenan karbon ing segara mbantu ngrancang prasarana, ngatasi kenaikan permukaan laut lan erosi, lan ngevaluasi strategi kanggo nyuda karbon atmosfer.

USGS nggunakake macem-macem cara kanggo ngukur ijol-ijolan karbon, kalebu kamar silinder transparan kanggo ngawasi pertukaran gas antarane ekosistem lan atmosfer. Teknologi sensor digunakake kanggo ngukur aliran banyu ing antarane wetlands lan segara lan kanggo nganalisa kimia banyu. Kanthi nggabungake pangukuran kasebut karo citra satelit, para ilmuwan bisa ngira-ngira obah karbon ing rawa lan potensial kanggo nambah panyimpenan karbon ing segara.

Kemitraan kolaboratif penting kanggo upaya riset kasebut. USGS kerja bareng karo agensi federal, institusi akademik, lan mitra industri kanggo nggedhekake basis pengetahuan lan nyopir inovasi ing penyerapan karbon. Mitra kaya National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, lan Woods Hole Oceanographic Institution nyumbangake keahlian lan sumber daya kanggo nggampangake studi lengkap.

Sakabèhé, kanthi nyelidiki potensi segara kanggo nyimpen karbon dioksida, para ilmuwan mbukak lawang kanggo strategi mitigasi owah-owahan iklim sing efektif. Ngerteni peran wetlands lan segara ing siklus karbon nyumbang kanggo pendekatan sing komprehensif kanggo ngatasi emisi karbon sing disebabake dening manungsa lan owah-owahan iklim.

Definisi:

- Penyerapan karbon: Proses njupuk lan nyimpen karbon dioksida kanggo nyuda pelepasan menyang atmosfer.

– Pengasaman samudra: Penurunan pH samudra bumi, utamane amarga panyerepan karbon dioksida saka atmosfer.

- Olivine: Mineral sing nyerep karbon dioksida kanthi alami lan bisa digunakake kanggo nambah panyimpenan karbon ing segara.

sumber:

- Survei Geologi AS (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

- Administrasi Kelautan lan Atmosfer Nasional (NOAA)

- Layanan Taman Nasional

- Lembaga Oseanografi Woods Hole

– Vesta

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)

- Universitas Connecticut

- Pusat Riset Lingkungan Smithsonian

– California State University East Bay

- City College of New York

- Silvestrum Climate Associates