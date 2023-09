Theropod Avialan Anyar Ngungkapake Wawasan babagan Evolusi Manuk Awal ing Jurassic Akhir

By

Dinosaurus theropoda avialan anyar sing umure 150 yuta taun sing jenenge Fujianvenator prodigiosus wis ditemokake ing China, menehi cahya babagan evolusi awal manuk lan ekosistem daratan Jurassic Akhir. Avialans minangka clade sing nyakup kabeh manuk modern nanging ora Deinonychus utawa Troodon.

Nganti saiki, pangerten kita babagan evolusi avialan paling wiwitan diwatesi amarga kekurangan fosil saka periode Jurassic, kajaba saka Jurassic Yanliao Biota Tengah-Akhir ing China lor-wétan lan Watu Kapur Solnhofen Jerman. Panemon iki njalari jarak udakara 30 yuta taun antarane Jurassic lan manuk Cretaceous paling tuwa sing dikenal. Avialans Jurassic penting banget kanggo ngungkapake asal-usul evolusi manuk lan ngrampungake kontroversi filogenetik ing sekitar asal-usule.

Theropoda avialan anyar, Fujianvenator prodigiosus, nuduhake kombinasi unik saka morfologi sing dienggo bareng karo avialan, troodontid, lan dromaeosaurids liyane, sing nuduhake evolusi mozaik ing evolusi manuk awal. Nalika morfologi forelimb Fujianvenator selaras karo proporsi awak manuk sing khas, arsitektur hindlimb kasebut ora biasa. Sikil ngisor sing elongated lan ciri liyane nuduhake yen Fujianvenator bisa uga urip ing lingkungan kaya rawa minangka pelari kanthi kacepetan dhuwur utawa wader sing dawa, sing nggambarake ceruk ekologis sing durung dingerteni sadurunge kanggo avialan awal.

Fosil Fujianvenator ditemokake ing Fauna Jurassic Zhenghe Akhir, sing ana ing Provinsi Fujian, China. Kumpulan fosil vertebrata sing ditemokake ing situs iki kalebu teleosts, testudines, lan choristoderes, nyedhiyakake wawasan sing penting babagan fauna regional sajrone periode Jurassic Akhir-Kretaceous Awal. Fauna Zhenghe nyedhiyakake bukti fauna darat lan menehi kesempatan anyar kanggo nyinaoni ekosistem Jurassic Akhir.

Panemuan Fujianvenator lan Fauna Zhenghe nambah kawruh babagan evolusi avialan lan keragaman ekosistem daratan Jurassic Akhir. Eksplorasi terus ing wilayah kasebut direncanakake kanggo nemokake wawasan liyane babagan periode sing nyenengake ing sejarah Bumi.

