Hubert Reeves: Astrophysicist lan Science Communicator

By

Hubert Reeves, ahli astrofisika Kanada-Prancis sing tilar donya ing umur 91 taun, ora mung dadi ilmuwan sing misuwur nanging uga dadi komunikator sains sing misuwur. Lair ing Montreal ing taun 1932, Reeves ngembangake semangat astronomi nalika isih enom, njelajah alam lan sinau lintang minangka astronom amatir. Kepinteran karo kosmos ndadékaké dheweke nerusake karir ing astrofisika, pungkasane entuk gelar PhD saka Universitas Cornell lan dadi konsultan kanggo program ruang angkasa NASA.

Reeves dikenal amarga kemampuane kanggo nerangake konsep ilmiah sing rumit marang masyarakat umum, lan dheweke pengin nuduhake katresnan marang ilmu pengetahuan lan alam semesta karo pamirsa sing luwih akeh. Ing taun 1981, dheweke nerbitake buku kanthi irah-irahan "Sabar dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), sing dadi laris ing Prancis lan diterjemahake menyang 25 basa. Buku kasebut entuk pujian amarga kemampuane ngowahi astrofisika dadi saga epik, lan nguatake reputasi Reeves minangka komunikator ilmu pengetahuan sing trampil.

Sajrone kariré, Reeves nulis luwih saka 40 buku, kalebu sawetara judhul kanggo bocah-bocah. Dheweke dadi rai sing akrab ing TV Prancis, tampil ing acara ceramah sastra populer lan pamirsa sing nggumunake kanthi rambut putih liar, mripat sing kelip-kelip, lan aksen Quebec sing nyenengake. Sikap karismatik lan narik kawigaten dheweke ndadekake dheweke dadi penutur sing digoleki ing jagad sing nganggo basa Prancis, ing kana dheweke dikenal kanthi jeneng sing padha karo Carl Sagan.

Reeves ora mung dadi komunikator ilmu pengetahuan nanging uga ahli lingkungan. Panjenenganipun passionately advocate kanggo pangayoman alam lan dielingake saka beboyo saka karusakan dhewe sing ngadhepi manungsa. Dheweke percaya yen manungsa dudu spesies sing dipilih lan kita kudu tanggung jawab kanggo tumindak supaya bisa urip.

Kontribusi Hubert Reeves ing bidang astrofisika lan komunikasi ilmu pengetahuan wis nyebabake pengaruh sing langgeng. Kemampuan kanggo nyepetake jurang antarane kawruh ilmiah lan masyarakat umum wis menehi inspirasi kanggo wong sing ora kaetung kanggo mikirake misteri alam semesta lan ngurmati lan nglindhungi alam.

sumber:

- "Hubert Reeves: Astrophysicist sing dadi intelektual umum ing Prancis", The Globe and Mail.

- "Hubert Reeves, ahli astrofisika lan ahli lingkungan sing nyebarake katresnan marang ilmu pengetahuan - obituary", The Telegraph.