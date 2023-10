Tambah Kerusakan Satelit Orbit Bumi Kurang ing Riset Ilmiah

Rasi lintang satelit Low Earth orbit (LEO), kayata Elon Musk's Starlink lan balapan Amazon sing mentas gabung, nyebabake karusakan sing signifikan kanggo riset ilmiah. Satelit-satelit iki, sing tau dipuji amarga potensial nyedhiyakake jangkoan broadband global, saiki nyebabake polusi cahya sing banget ngalangi sinau langit wengi. Sanajan ana upaya kanggo nyuda padhange satelit kasebut, para ilmuwan nemokake manawa isih ngluwihi wates padhang sing disaranake luwih saka kaping pindho.

Panaliten anyar sing diterbitake ing jurnal Nature nyoroti kepiye prototipe AST SpaceMobile BlueBird swarm wis dadi salah sawijining obyek sing paling padhang ing langit. Panaliten liyane luwih nuduhake manawa satelit sing peteng isih luwih padhang tinimbang sing dianggep para astronom bisa ditrima kanggo nyuda gangguan karo ilmu antariksa.

Para astronom sing nekani konferensi sing diatur dening International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference mratelakake keprihatinan babagan efek sing luwih elek saka satelit kasebut ing riset langit wengi. Sanajan ana upaya kanggo peteng satelite, padhange tetep dadi masalah sing terus-terusan. Sistem pelacakan sing ana kanggo satelit LEO larang regane lan kurang skalabilitas.

Regulator alon-alon ngatasi masalah kasebut, utamane ngandelake pedoman sukarela sing gagal menehi watesan sing migunani. Kajaba iku, ana pitakonan babagan apa cilaka sing disebabake dening riset ilmiah dibenerake kanthi entuk manfaat saka akses broadband sing luwih apik ing wilayah sing adoh. Sistem satelit LEO, nalika ngaktifake konektivitas ing wilayah sing terpencil, duwe watesan kapasitas sing penting, ora kaya serat utawa jaringan nirkabel 5G.

Starlink, umpamane, saiki nglayani 1.5 yuta pangguna ing saindenging jagad, dene mayuta-yuta ing Amerika Serikat isih ora duwe akses menyang broadband sing terjangkau. Biaya internet satelit sing dhuwur mbatesi kemampuan kanggo ngatasi masalah konektivitas sing luwih akeh. Salajengipun, ana rencana kanggo ngluncurake puluhan ewu satelit maneh menyang antariksa, nambah polusi cahya lan akibate ing riset ilmiah.

