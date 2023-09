Cara Anyar Nggunakake Lintang RR Lyr Periode kaping pindho kanggo Ngukur Jarak Galaksi

By

Para astronom wis ngembangake cara anyar kanggo ngukur jarak galaksi kanthi akurat kanthi nggunakake lintang RR Lyr kaping pindho. Cara iki ngilangi kabutuhan pengamatan spektroskopi lan duweni potensi kanggo nambah sampel galaksi kanthi jarak sing tepat luwih saka 20 kali.

Lintang RR Lyr minangka variabel pulsating sing kaping 100 luwih padhang tinimbang Srengenge lan umure luwih saka kaping pindho. Padha bisa dadi "lilin standar" kanggo ngukur jarak galaksi amarga hubungan antarane periode pulsation lan luminositas. Lintang iki wis akeh digunakake kanggo pangukuran jarak, bebarengan karo Cepheid klasik, kanggo galaksi sing cedhak karo kita.

Ing panaliten anyar sing diterbitake ing jurnal Nature Astronomy, para astronom saka National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences ngusulake nggunakake bintang RR Lyr kaping pindho kanggo ngukur jarak galaksi kanthi kesalahan jarak sing dioptimalake 1-2%.

Lintang RR Lyr kaping pindho iku unik amarga nuduhake pulsasi kanthi luwih saka siji periode. Rong periode kasebut digandhengake karo sifat lintang kayata massa lan kelimpahan unsur. Kanthi nyinaoni rong periode kasebut, para astronom bisa netepake hubungan periode-luminositas sing ora gumantung saka kelimpahan unsur, ngidini pangukuran jarak mung adhedhasar fotometri.

Cara anyar iki nyedhiyakake cara kanggo njupuk pangukuran jarak galaksi sing cedhak saka fotometri, tanpa ngandelake pengamatan spektroskopi. Miturut Dr Licai Deng, peneliti senior ing NAOC lan co-penulis sinau, metode iki duweni potensi kanggo nambah sampel galaksi kanthi pangukuran jarak presisi dhuwur kanthi faktor 20 utawa luwih.

Lintang RR Lyr kaping pindho ora mung menehi pangukuran jarak sing akurat nanging uga informasi penting babagan kelimpahan unsur. Ing mangsa ngarep, kanthi ana teleskop canggih kayata Teleskop Stasiun Luar Angkasa China lan Observatorium Vera C. Rubin, puluhan ewu lintang RR Lyr periode kaping pindho ing galaksi sing cedhak bakal ditemokake. Kanthi nggunakake metode pangukuran jarak adhedhasar lintang kasebut, para astronom ngarep-arep nggawe peta intuisi 3D saka Grup Lokal lan entuk konstanta Hubble kanthi tliti dhuwur.

Sakabèhé, panggunaan lintang RR Lyr periode kaping pindho minangka indikator jarak nawakake cara sing apik kanggo nambah pemahaman kita babagan kosmos lan galaksi sing jembar ing njero.

