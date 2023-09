Owah-owahan Iklim Historis Duwe Peran ing Interbreeding Manungsa Awal

By

Panaliten anyar sing diterbitake ing jurnal Science ngandhakake yen fluktuasi tingkat CO2 ing atmosfer lan owah-owahan iklim lan vegetasi minangka faktor penting sing mengaruhi kapan lan ing ngendi spesies manungsa awal interbred. Manungsa modern duwe persentase cilik saka DNA sing diwarisake saka spesies hominin liyane kaya Neanderthal lan Denisovans.

Panaliten kasebut, sing ditindakake dening tim ahli iklim internasional lan ahli biologi paleo saka Korea Selatan lan Italia, nggunakake bukti paleo-antropologis, data genetik, lan simulasi superkomputer saka iklim kepungkur kanggo mangerteni pola perkawinan antar spesies. Dheweke nemokake manawa Neanderthal lan Denisovan duwe pilihan lingkungan sing beda. Denisovan luwih cocok kanggo lingkungan sing adhem, kayata alas boreal lan zona tundra, dene Neanderthal luwih milih alas lan padang rumput sedheng.

Para panaliti nggunakake simulasi komputer kanggo nganalisa tumpang tindih geografis saka macem-macem habitat kasebut sajrone periode interglasial sing anget. Dheweke nemokake yen sajrone periode tumpang tindih iki, luwih akeh kesempatan kanggo ketemu lan interaksi antarane spesies kasebut, nambah kemungkinan interbreeding. Simulasi kasebut uga didadekake siji karo episode kawin campur sing wis dikenal sing dumadi watara 78,000 lan 120,000 taun kepungkur.

Kanggo luwih ngerti penyebab iklim interbreeding, para peneliti nliti kepiye pola vegetasi diganti ing Eurasia sajrone 400,000 taun kepungkur. Dheweke nemokake manawa tingkat CO2 atmosfir sing dhuwur lan kahanan interglasial sing entheng nyebabake ekspansi alas sedheng ing arah kulon menyang Eurasia tengah, nggawe koridor dispersal kanggo Neanderthal menyang wilayah Denisovan.

Salah sawijining tantangan sing diadhepi para peneliti yaiku ngira kahanan iklim sing disenengi kanggo Denisovans, amarga ana data sing winates. Nanging, padha ngembangake alat statistik anyar kanggo nyathet hubungan leluhur sing dikenal ing antarane spesies manungsa, supaya bisa ngira-ngira habitat Denisovan sing potensial. Kaget, analisis kasebut nuduhake manawa Eropa sisih lor bisa dadi lingkungan sing cocog kanggo Denisovans, saliyane Rusia lan China.

Panaliten iki menehi wawasan sing penting babagan hubungane owah-owahan iklim, owah-owahan habitat, lan diversifikasi genetik manungsa. Kanthi mangerteni pola sejarah kasebut, peneliti bisa luwih neliti jejak genetis saka interbreeding ing populasi sing beda-beda lan entuk pangerten sing luwih apik babagan leluhur kita.

Wigati:

"Climate shifts orchestrated hominin interbreeding events across Eurasia" by Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, and Marina Melchionna, 10 August 2023 .

DOI: 10.1126/science.add4459