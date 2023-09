Gambar Mirror: Peneliti Mirsani Alice Rings ing Lab

Peneliti ing AS lan Finlandia wis diamati Alice rings ing laboratorium kanggo pisanan. Dering Alice minangka vorteks kaya dering sing ngowahi biaya monopole sing ngliwati dheweke, sing diilhami dening portal kaya pangilon ing novel Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." Eksperimen kasebut nggunakake atom ultracold lan bisa menehi wawasan babagan proses dhasar ing fisika partikel lan kosmologi.

Penemuan tim kasebut nggabungake rong jalur riset sing muncul kira-kira 35 taun kepungkur. Siji baris riset nglibatake string kosmik, yaiku cacat 1D hipotetis ing ruang wektu. Senar kasebut bisa duweni implikasi sing jero kanggo kosmologi, amarga bisa ngowahi materi dadi antimateri. Yen senar kosmik ana, bakal diarani senar Alice.

Baris kapindho riset fokus ing monopole, sing minangka titik tunggal ing papan. Monopol lan senar bisa nggawa muatan topologi sing dikonservasi, sing bisa dadi muatan warna magnetik, listrik, utawa quark. Ing taun 1980-an, peneliti nyadari yen monopole bisa dadi cacat dadi struktur kaya loop sing diarani cincin Alice nalika diamati kanthi cedhak.

Salah sawijining properti sing nyenengake saka cincin Alice yaiku yen monopole liyane ngliwati tengah, monopole kasebut bakal dadi antipartikel. Iki nuduhake alam semesta cermin ing ngendi antimateri ndominasi materi.

Ing 2015, ana terobosan nalika peneliti nggawe monopole ing kondensat Bose-Einstein, gas saka atom rubidium sing adhem cedhak karo nol mutlak. Sinau paling anyar nggabungake teknik eksperimen karo metode simulasi kanggo mirsani evolusi wektu monopole ing kondensat. Peneliti nemokake yen monopole bosok dadi cincin Alice, lan bisa langsung mirsani sawetara fitur saka cincin Alice nalika monopole berkembang.

Temuan kasebut nduweni implikasi kanggo pangerten kita babagan cairan kuantum, sing nuduhake yen struktur sing ngowahi materi dadi antimateri bisa muncul kanthi spontan ing kahanan tartamtu. Peneliti ngarep-arep yen eksperimen kasebut bisa menehi platform sing migunani kanggo njelajah proses dhasar ing alam semesta.

Sumber: Nature Communications

Definisi:

- Alice muni: vorteks kaya dering sing ngowahi biaya monopole sing ngliwati dheweke, diilhami dening portal kaya pangilon ing "Through the Looking-Glass"

- Monopoles: titik tunggal muatan ing papan

- String kosmik: cacat 1D hipotetis ing ruang angkasa kanthi implikasi sing penting banget kanggo kosmologi

