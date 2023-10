Teleskop Luar Angkasa James Webb NASA njupuk Gambar Jet Stream ing Jupiter

Ing Juli 2022, James Webb Space Telescope (JWST) NASA nggunakake NIRCam (Near-Infrared Camera) kanggo njupuk gambar inframerah Jupiter sing nggumunake, planet paling gedhe ing tata surya. Ing gambar kasebut, para ilmuwan nggawe panemuan sing nggumunake - aliran jet ing garis lintang lor ing sadhuwure khatulistiwa Jupiter lan ing ndhuwur puncak awan. Aliran jet iki dawane luwih saka 4,800 kilometer (3,000 mil) lan tekan kecepatan 515 kilometer per jam (320 mil per jam), dadi luwih saka kaping pindho luwih cepet tinimbang angin topan Kategori 5 ing Bumi.

Temuan sing ora dikarepake iki kaget para peneliti sing melu sinau. Dr. Ricardo Hueso, panulis utama lan dosen ing Universitas Negara Basque ing Spanyol, mratelakake rasa gumun, nyatakake yen kabut sing sadurunge kabur ing atmosfer Jupiter saiki katon minangka fitur sing jelas sing bisa dilacak bebarengan karo rotasi planet kanthi cepet.

Kacepetan dhuwur aliran jet kasebut amarga efek Coriolis, sing nyebabake badan planet muter luwih cepet ing khatulistiwa. Nalika Bumi muter kanthi kacepetan kira-kira 1,600 kilometer per jam (1,000 mil per jam) ing khatulistiwa, khatulistiwa Jupiter ngalami kacepetan kira-kira 43,000 kilometer per jam (28,273 mil per jam). Kacepetan ekstrem iki nyumbang kanggo periode rotasi Jupiter 9 jam lan 50 menit ing khatulistiwa lan nyebabake badai angin kenceng ing mega gedhene.

Tim peneliti ngandelake data saka JWST kanggo mirsani papan dhuwur Jupiter, dene Teleskop Angkasa Hubble NASA nyedhiyakake pengamatan ing papan sing luwih murah. Kanthi nganalisa kecepatan angin ing macem-macem ketinggian, sing dikenal minangka gunting angin, para peneliti nemtokake manawa kecepatan aliran jet mudhun amarga ketinggian mudhun ing atmosfer Jupiter. Sawetara mil ing ngisor aliran jet, kacepetan angin diukur kanthi 362 kilometer per jam (225 mil per jam) lan 402 kilometer per jam (250 mil per jam).

Stratosfer khatulistiwa Jupiter nampilake pola angin lan suhu sing kompleks nanging bisa diulang. Dr Leigh Fletcher, co-penulis saka sinau lan Profesor Ilmu Planet ing Universitas Leicester, tabet menawa aliran jet sing mentas ditemokake bisa disambungake menyang pola oscillating iki. Pengamatan ing mangsa ngarep bakal mbantu nguji téori iki lan menehi katrangan babagan variasi aliran jet ing taun-taun sing bakal teka.

Iki dudu kali pisanan aliran jet wis diamati ing Jupiter. Ing wiwitan taun 2010-an, pesawat ruang angkasa Cassini NASA ndeteksi aktivitas sing padha ing sadhuwure khatulistiwa raksasa gas, kanthi kacepetan kira-kira 523 kilometer per jam (325 mil per jam).

Saliyane aliran jet, gambar sing dijupuk JWST uga nuduhake dering Jupiter, aurora sisih lor lan kidul, lan loro rembulan cilik, Amalthea lan Adrastea. Cincin Jupiter pisanan ditemokake dening pesawat ruang angkasa Voyager 1 NASA ing taun 1979, lan miturut teori yen cincin kasebut dibentuk saka impact meteoroid ing salah sawijining rembulan Jupiter. Kaya bumi, medan magnet Jupiter sing gedhe banget ngasilake aurorae, sing 20,000 kaping luwih kuat tinimbang medan magnet bumi. Rembulan Amalthea lan Adrastea ditemokake ing taun 1892 lan 1979, lan ngorbit ing orbit Io, salah sawijining Bulan Galileo Jupiter.

Teleskop Angkasa James Webb bakal terus nemokake informasi anyar babagan fitur Jupiter sing nggumunake ing taun-taun sabanjure. Para ilmuwan kanthi semangat ngarep-arep panemuan ing mangsa ngarep sing bakal nyumbang kanggo kawruh babagan raksasa gas iki.

sumber:

- Sinau diterbitake ing Astronomi Alam

- Universitas Negara Basque

- Universitas Leicester