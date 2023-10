Ilmuwan Nemokake Potensi Danau Lumpur ing Mars

By

Para ilmuwan nemokake bukti apa sing diyakini minangka tlaga lendhut ing Mars, sing bisa menehi pitunjuk penting kanggo nggoleki tandha-tandha urip kepungkur ing planet iki. Panaliten kasebut fokus ing Hydraotes Chaos, wilayah sing ana ing Mars sing dumadi saka gunung, kawah, lan lembah. Peneliti nganalisa gambar sing dijupuk dening NASA's Mars Reconnaissance Orbiter lan ngidentifikasi area sing rata ing Hydraotes Chaos sing nuduhake tandha-tandha endapan lan lendhut saka ngisor permukaan.

Panliten kasebut nuduhake manawa udakara 3.4 milyar taun kepungkur, sistem akuifer ing Hydraotes Chaos rusak, nyebabake banjir gedhe sing nyelehake sedimen ing permukaan. Endapan iki, yen ditliti kanthi tliti, bisa uga ngemot biosignatures urip kepungkur ing Mars. Para panaliti yakin manawa endapan ing tlaga lendhut kawangun udakara 1.1 milyar taun kepungkur, uga sawise banyu lemah Mars wis ilang lan planet dadi ora ramah.

Ing mangsa ngarep, para ilmuwan ngarep-arep nliti tlaga lumpur kuna luwih lanjut kanggo nemtokake kapan Mars bisa dienggoni lan duweni potensi dadi tuan rumah. Pusat Riset Ames NASA ngembangake instrumen sing diarani EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), sing bisa digunakake kanggo nguji watu kanggo biomarker, utamane lipid. Ana pertimbangan kanggo njupuk EXCALIBR ing misi NASA mbesuk menyang rembulan utawa Mars, kanthi Hydraotes Chaos minangka situs pendaratan potensial kanggo instrumen iki.

Panliten iki menehi cahya anyar babagan kemungkinan Mars sing nate nandhang urip lan nyorot pentinge eksplorasi lan analisis luwih lanjut babagan terrain Mars. Nawakake prospek sing nyenengake kanggo misi mbesuk sing pengin nemokake misteri Mars lan pratandha potensial saka urip kepungkur.

Sumber: Nature Scientific Reports