忙しいホリデーシーズンのひと休みにぴったりの楽しいアクティビティ

概要: ホリデーラッシュのさなか、少しリラックスして、レイクランドとその周辺地域で開催される楽しいアクティビティを楽しんでください。 アート募金活動からクリスマス パレードやマーケットまで、この季節には誰もが楽しめるものが揃っています。

Artful Bowl 2023: アート、映画、ファッションの夜

CORE Wealth Advisors Inc.は、非営利の文化芸術団体であるプラットフォーム アートの年次募金パーティーであるアートフル ボウル 2023 を主催します。 土曜日午後 6 時 30 分からトムとポーラ ミムズ夫妻の家で開催されるイベントに参加して、アート、映画、ファッション、サウンド、パフォーマンスに満ちた夜を体験してください。 チケットは個人向けに 150 ドルから始まり、さまざまな価格帯で購入できます。 詳細およびチケットの購入については、https://www.platformart.org をご覧ください。

レイクランドのクリスマス パレード: キャンディーランドのクリスマス

The Junior League of Greater Lakeland and the City of Lakeland are bringing you the annual Christmas parade on Thursday. The parade will follow a modified downtown Lakeland loop this year, excluding Lake Mirror due to construction. Festivities begin at 7 p.m. with fireworks over Lake Mirror, followed by the parade. Santa and Mrs. Claus will make a special appearance. For details, visit www.lakelandgov.net/departments/communications/christmas-parade or email [メール保護].

ジングル ミングル クリスマス マーケット: RP ファンディング センターで地元の買い物をしましょう

中央フロリダの女性経営のビジネスを主催するベイブス ドゥイング ビジネスは、レイクランドの RP ファンディング センターでジングル ミングル クリスマス マーケットを開催します。 日曜日の午前 10 時から午後 2 時まで、このポップアップ マーケットにお越しください。ブティックからキャンドル、木工品まで、さまざまなギフト アイテムを販売する 80 以上のベンダーを見て、クリスマス リストを完成させましょう。 入場料と駐車場は無料です。 詳細については、www.rpfundingcenter.com にアクセスするか、863-834-8100 までお電話ください。

The Knotty G's Duo: ソウルフルなアメリカーナ パフォーマンス

日曜日、レイクランドのスワン ブリューイングで、The Knotty G's Duo による無料のライブ パフォーマンスをお楽しみください。 ノースカロライナ州アッシュビルのこのデュオは、午後 2 時から午後 6 時までソウルフルなアメリカーナ ミュージックをお届けします。アップビートな曲、スローなバラード、さらにはおなじみのカバーのミックスをお楽しみください。 詳細については、www.facebook.com/swanbrewingco/ をご覧いただくか、863-703-0472 までお電話ください。

レイクランド・コンサート・バンドのクリスマス・コンサート

ヴィック・ラーセン率いるレイクランド・コンサート・バンドは、日曜日の午後2時から3時30分まで、フロリダ・サザン・カレッジのブランスコム講堂で休日向けの無料コンサートを開催します。レイクランドとその周辺にエンターテイメントをもたらす、この才能ある全員ボランティアのバンドが演奏する音楽をお楽しみください。周囲のコミュニティ。 詳細については、www.lakelandconcertband.org をご覧いただくか、813-716-2577 までお電話ください。