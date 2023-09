インテル、スターフィールド プレーヤー向けグラフィックス ドライバー アップデートをリリース

By

Intel は、待望のゲーム Starfield をプレイする Arc A シリーズおよび Iris Xe GPU のユーザー向けに特別に設計された、新しいグラフィックス ドライバー バージョン 31.0.101.4672 を公開しました。 このアップデートでは、ロード時間の短縮、安定性の向上、視覚的なアーティファクトの軽減など、プレイヤーが遭遇したいくつかの問題が解決されています。

Starfield の早期アクセスが開始されたとき、Intel Arc グラフィックス カードの所有者は、ゲーム エクスペリエンスを損なう多数の不具合やバグに直面しました。 これらの問題のいくつかは、ゲームの起動に失敗したり、起動直後にクラッシュしたりするなど、特に顕著でした。 以前は、更新されたドライバーと最適化を提供してきたインテルの実績を考慮すると、インテルがこの待望のタイトルに対応したゲーム対応ドライバーを用意していないことは驚きでした。

ただし、ベータ ドライバーのアップデートが数日前にリリースされ、Arc GPU ユーザーは早期アクセス段階ではあるものの、ようやくゲームを深く掘り下げることができるようになりました。 Intel は、最適なパフォーマンスを確保するために、このベータ版ドライバーにさらなる改良と調整が加えられることを確認しました。

最新のグラフィックス ドライバー 31.0.101.4672 WHQL は、ゲームのロード時間の大幅な短縮、安定性の向上、テクスチャ破損やシーンのちらつきの修正など、Starfield に関連するいくつかの特定の問題に対処しています。

これらの修正にもかかわらず、特定の領域でのアプリケーションの不安定性、光源上のテクスチャのちらつき、特定のオブジェクトのテクスチャの詳細の低下など、インテルが積極的に取り組んでいるゲームには既知の問題がまだあります。 インテルは、『Uncharted: Legacy of Thieves Collection』、『Halo Infinite』、『Dead by Daylight』、『Topaz Video AI』、『Adobe After Effects』など、他のソフトウェア タイトルの問題にも取り組んでいます。

さらに、Intel は、Arc GPU のファン速度の原因不明の増加を調査しています。 最高の安定性を得るには、プレイヤーは引き続き高いプリセットまたは低い設定を選択する必要があります。

2017 年から現在までにリリースされたさまざまなグラフィックス カードでの Starfield のパフォーマンスの包括的な分析については、Starfield PC パフォーマンス ガイドを参照してください。

