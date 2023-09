World of Warcraft でナイトエルフの遺産クエスト ラインを完了する方法

By

World of Warcraft の Night Elf Heritage クエスト ラインは、プレイヤーに特別な防具セットを獲得する機会を提供します。 しかし、特にクエストの XNUMX つである「Stepping into the Shadows」は、プレイヤーに混乱とフラストレーションを引き起こしています。 このクエストを正常に完了し、ナイトエルフの遺産のクエストラインを続行する方法についてのガイドは次のとおりです。

「Stepping into the Shadows」では、プレイヤーは XNUMX つのフェルフレーム火鉢を消し、「シャドウホールドの奥に何が潜んでいるかを発見する」必要があります。 このクエストの主な目的は、シャドウ ホールドを通じてマイエフ シャドウソングを護衛することです。 マイエフは非常にゆっくりとしたペースで歩くので、プレイヤーはクエスト全体を通して彼女のそばにいなければならないことに注意することが重要です。

護衛中、選手はマイエフを囲む青いドーム内に留まらなければなりません。 ドームを離れると、マイエフが選手を叱責し、戻ってくるまでしばらく立ち止まることになる。 プレイヤーが長期間ドームから離れた場合、クエストを放棄して最初からやり直す必要があります。

プレイヤーはマイエフと一緒にシャドウホールドを横断する際、途中で彼女が指摘した緑色のフェルフレーム火鉢も消す必要があります。 XNUMX つの火鉢が消え、プレイヤーが Shadow Hold の底に到達すると、クエストを完了した功績が認められます。

プレイヤーは、マイエフを最下層まで護衛する前に、Shadow Hold の最下部にいる Cultist Nethus という名前のオーク ウォーロックを殺すことはできないことに注意することが重要です。 プレイヤーは狂信者ネサスに到達するまでマイエフの側に留まらなければなりません。

プレイヤーが護衛を完了する前に誤って狂信者ネサスを倒した場合、クエストを放棄して最初からやり直す必要があります。 ただし、「Stepping into the Shadows」が正常に完了すると、残りのクエスト チェーンは主に映画的なものと簡単な目標で構成されます。

ナイトエルフ遺産のクエストラインを完了するのは難しいかもしれませんが、このガイドがあれば、プレイヤーは「影へのステップ」をナビゲートし、ナイトエルフ遺産の鎧を獲得する旅を続けることができます。

