World of Warcraft パッチ 10.2: ガーディアンズ オブ ザ ドリーム

By

World of Warcraft のプレイヤーは、次のパッチ 10.2、「Guardians of the Dream」を心待ちにしています。 この大型コンテンツ パッチは、プレーヤーをエメラルド ドリームの魔法の領域での新しい冒険に連れて行きます。

エメラルド ドリームは World of Warcraft の伝承の重要な部分を占めており、本質的に Azeroth の世界と結びついています。 このパッチでは、プレイヤーは夢の一部を純粋な状態で探索する機会が得られます。これは、これまでに見られた夢の最大の描写です。

Guardians of the Dream では新しいゾーンが導入され、プレイヤーが探索して参加できる新鮮な環境が提供されます。 さらに、新しいワールドのアクティビティ、レイド、ドラゴンライディングのコース、グリフ、マウントも追加されます。

このパッチの重要な機能の XNUMX つは、Superbloom 公開イベントです。 プレイヤーはスプルースクラウンという名前の古代人と力を合わせて木を育て、夢から使命を助けるために一時的な力を獲得します。 また、Dream Wardens と呼ばれる新しい派閥も登場し、プレイヤーにユニークな名声トラックと報酬を提供します。

このパッチでは、Dragonflight 拡張で悪役を魅了してきた Primalists の物語をさらに掘り下げます。 これは、ゲーム開発者にとって、プレイヤーの意識に根ざした新しい敵や課題を導入する機会となります。

ナイトエルフレースのファンにとって、ドラゴンアイルズへの世界樹の導入はダルナッソスに取って代わるものではないかもしれませんが、それは彼らが受けた傷を癒し始めることができる新しい活動の拠点を提供します。

Dragonflight レイドの最後のボスはまだ明らかにされていませんが、Blizzard は将来のストーリーの可能性を示唆しています。 プレイヤーは、物語が展開し続けるにつれて、ガーディアンズ・オブ・ザ・ドリームに続く別の大きなパッチを期待することができます。

孤独とナイトエルフのヘリテージアーマークエストを含むパッチ10.1.7は、すでにBlizzardによって開始されています。 『Guardians of the Dream』のリリース日はまだ発表されていませんが、まもなくレルムでのテストが可能になる予定です。

ソース:

– Polygon の記事: 「World of Warcraft の 10.2 パッチがプレイヤーをエメラルドの夢に導く」 (URL は提供されていません)

– Blizzard Entertainment – 画像 (URL は提供されていません)