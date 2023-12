By

有名なテクノロジー企業である Acer は、Intel の今後の Meteor Lake プロセッサのリリースに合わせて、16 つの新しいエキサイティングなラップトップ シリーズを発売する予定です。 新しいラップトップ、つまり Acer Predator Triton Neo 14 と Acer Swift Go XNUMX は、さまざまなユーザーのニーズに応え、最先端の機能を提供します。

16 年 2024 月にリリース予定の Acer Predator Triton Neo 1,499.99 は、クラス最高のノートパソコンに匹敵するように設計されたゲーミング ノートパソコンです。 価格は 1,799.99 ドルと 16 ユーロの Triton Neo 9 は、Intel Core Ultra 185 4070H プロセッサと Nvidia グラフィックスを搭載し、オプションで RTX 4 を含めることもできます。HDMI、16 つの Thunderbolt 1920 ポート、およびマイクロ SD カード リーダーが装備されています。 1200 インチ ディスプレイは、基本的な 3200 x 2000 パネルまたは高リフレッシュ 165 x XNUMX、XNUMX Hz オプションからお選びいただけます。 さらに、キーボードには XNUMX ゾーンの RGB ライトが搭載されており、カスタマイズが好きなゲーマーに最適です。

一方、Acer Swift Go 14 は、ウルトラポータブル デバイスを求めるユーザーをターゲットとしています。 2024 年 14 月にリリース予定の Swift Go 799.99 は、5 ドルから入手できます。 Intel Core Ultra 125 7H または Ultra 155 14H プロセッサを搭載し、Intel Arc Graphics または Intel Graphics のいずれかの統合グラフィックス カードを提供します。 Swift Go 14 のディスプレイ オプションには、DisplayHDR True Black 2880 を備えた 1880 インチ、90 x 500 1920Hz スクリーン、または低解像度 1200 x 60 タッチ スクリーン (4 Hz) が含まれます。 このラップトップは、Thunderbolt 2.1 対応の 1440 つの USB Type-C ポート、XNUMX つの USB Type-A ポート、HDMI XNUMX、ヘッドフォン ジャック、microSD カード リーダーなど、さまざまなポートを備えています。 XNUMXpのウェブカメラも付属しています。

どちらのラップトップも、ソフトウェアに新しい AI 機能を統合することで、Acer のイノベーションへの取り組みを示しています。 AcerSense ユーティリティには「AI ゾーン」タブが追加され、背景ノイズを除去する PurifiedVoice や、背景のぼかしや視線補正により画面上の外観を改善する Purified View など、さまざまな AI 拡張機能へのアクセスが提供されます。 これらの機能は、Intel Core Ultra NPU を活用してパフォーマンスを強化します。

結論として、Acer の 2024 年の新しいラップトップ製品は、ユーザーに強力で多用途のオプションを提供します。 ゲームでも携帯性でも、Predator Triton Neo 16 と Swift Go 14 は、優れたパフォーマンスと最先端の機能を提供し、さまざまなユーザーの要求に応えます。