World of Warcraft が Guardians of the Dream パッチを公開

By

World of Warcraft は、プレイヤーにエキサイティングな新しいコンテンツを導入する待望の次期パッチ「Guardians of the Dream」を発表しました。 このメジャーパッチには、新しいゾーン、挑戦的なレイド、およびミシック + ダンジョンの新しいプールが含まれます。

『ガーディアンズ オブ ザ ドリーム』のハイライトは、プレイヤーをエメラルド ドリームとして知られる神秘的な領域の奥深くへと導く新しいゾーンです。 この精神的な次元は長い間ウォークラフトの伝承の一部であり、プレイヤーは火の化身である恐るべきファイラックが率いる激しい原始主義軍と遭遇することになります。 この前人未到の領域への冒険では、冒険者のスキルと勇気が試されます。

このパッチでは、炎のドルイドとのスリリングな遭遇であるアミドラシルの襲撃も導入されています。 このレイドでは、プレイヤーはドラゴンに乗ってエメラルド ドリームに大混乱をもたらす空飛ぶ炎のドルイドを追っていくというユニークな体験が提供されます。 ただし、開発者はその仕組みについては慎重であり、ライブゲームにリリースする前にこの遭遇を広範囲にテストする予定です。

さらに、このパッチには、シーズン 3 用に更新された Mythic+ Dungeon プールが含まれています。プレイヤーは、Darkheart Thicket や The Everbloom など、以前の拡張版のエメラルド ドリームをテーマにしたダンジョンを期待できます。 さらに、Dawn of the Infinites メガダンジョンは XNUMX つのウィングに分割されており、プレイヤーにとってより挑戦的なコンテンツが提供されています。

カジュアルプレイヤーにとっては、楽しめるアウトドアアクティビティがたくさんあります。 このパッチでは、XNUMX つの公開イベントのサイクルが導入されています。XNUMX つはオーバーウォッチのペイロード マップにインスピレーションを得た Superbloom、プレイヤーが通貨と報酬を収集できる農業イベント、そしてプレイヤーが種を植えて木に成長するのを観察し、ユニークな報酬を提供する Emerald Bounty です。

プレイヤーは今週後半に PTR (パブリック テスト レルム) で新しいパッチを試すことができます。 ガーディアンズ オブ ザ ドリームは、エキサイティングな新コンテンツにより、World of Warcraft プレイヤーにエメラルド ドリームでのスリルと没入型の体験を提供することを約束します。

ソース:

– World of Warcraft の公式 Twitter アカウント: @Warcraft