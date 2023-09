証拠に基づいた実践と「学ぶのが待ちきれない」プログラムの進化

紛争の影響を受ける子どもたちのためのウォー・チャイルドのデジタル教育プログラム「Can't Wait to Learn」は、常に科学的証拠に基づいています。 ただし、真に「証拠に基づく」とみなされるためには、介入が特定の基準を満たしている必要があります。 ウガンダでの大規模な研究を通じて、Can't Wait to Learn はこれらの基準を満たし、プログラムのエキサイティングな進化を示しています。

科学的根拠に基づいた実践とは、看護、教育、子どもに対する心理社会的サポートなどの職業実践は科学的根拠に基づいていなければならないという概念です。 これには、伝統、直感、または個人的な経験に頼るのではなく、厳密な研究プロセスを使用して介入の影響を証明することが含まれます。 援助団体は、利益よりも害悪を引き起こさないように、積極的に責任を負う必要があります。

証拠に基づくアプローチは、実現可能性評価や対照試験などの科学的研究を経た介入から始まります。 これらの研究の結果が決定的でない場合、または不十分な場合は、その方法を適応および改善するために使用されます。 結果が肯定的な場合、介入は評価の次の段階に進みます。

Can't Wait to Learn は、ウガンダで過去 18 か月にわたってランダム化比較試験を受けました。 この研究には、イシンジロ地区の 1507 校の児童 30 人が参加しました。 学校の半数は、その効果を直接比較するために、通常の英語と数学の授業を「Can't Wait to Learn」に置き換えました。 間もなく科学雑誌に掲載される予定の研究結果は、Can't Wait to Learn が標準的な教育よりも優れたパフォーマンスを発揮するだけでなく、同様の環境で使用されるほとんどの EdTech プログラムよりも優れていることを示しています。

ウガンダでのこの試験は、『Can't Wait to Learn』を本格的な証拠に基づいたプログラムとして確固たるものとしました。 これは、プログラムの開始以来、チャド、ヨルダン、レバノン、スーダンなどの国々でウォー・チャイルドによって実施された10件の調査研究のコレクションの一部です。 スーダンでは、学校に通っていない子どもたちを対象とした政府の学習プログラムと比較して、子どもたちは算数でXNUMX倍近く、読解力でXNUMX倍近く上達したことが調査で判明した。

ウガンダでのこのマイルストーンは、Can't Wait to Learn のスケーリングの旅の始まりを示します。 ローカリゼーションのアプローチに沿って、プログラムの実施は地元の自治体に引き継がれています。 研究を通じて何がうまくいき、何がうまくいかないのかを共有することで、Can't Wait to Learn は、紛争の影響を受けるすべての子供たちに無料で公平で質の高い教育を提供することに向けて有意義な進歩を促進することを目指しています。

Can't Wait to Learn は 2012 年にスーダンで最初に開発され、その後さまざまな国でテストおよび実装されてきました。 これまでに約100,000万人の子どもたちに支援を届けており、今後の成長が期待されている。

