バイラルゲーム「Only Up!」のクリエイターストレスを理由に Steam からゲームを削除

人気の物理ベースのプラットフォーマー ゲームである Only Up! の作成者は、その理由として「ストレス」を挙げて、Steam ストアフロントからゲームを削除することを決定しました。 オンリーアップ! XNUMX 月に著名なストリーマーや YouTuber がこの挑戦的なゲームで頂点を目指す試みを披露し、大きな注目を集めました。

Steam の最新情報の中で、SCKR Games という名前で活動するこのゲームの制作者は、自らを個人開発者であると述べ、Only Up! の存在を認めました。 それが彼らにとってビデオゲーム開発の初めての経験でした。 彼らは創造性のはけ口と自分自身を試す方法としてこのゲームを作成しましたが、最終的には過去数か月間で多大なストレスを引き起こすことになりました。 今、彼らは先に進み、試合を後回しにする準備ができています。

作者は現在、コードネーム Kilth という次のゲームに取り組んでいることを明らかにしました。 彼らは心の平安と癒しの必要性を表明しており、ゲーム デザインの教育を続けるために一時停止する予定です。 新しい知識と経験を活かして、彼らはエネルギーをキルスに向けることを目指しています。 今後のゲームは、映画撮影に重点を置いた、まったく異なるジャンルと設定になります。 クリエイターは、この挑戦​​的なプロジェクトで小規模なチームと協力して、ゲーム デザインのスキルを向上させたいと考えています。

Only Up! は今回が初めてではありません。 Steamから削除されました。 以前、このゲームは著作権で保護されたアセットの使用が原因で削除されましたが、侵害アセットが削除された後、復帰しました。 開発者は、ゲームの欠陥に関するコミュニティからのフィードバックとサポートを認め、同情的で友好的な業界の同僚に感謝の意を表しました。

Only Up! を削除するという作者の決定ストレスを表現するという言葉は、その中毒性を理由に 2014 年にこのゲームをアプリ ストアから削除した Flappy Bird の作者、Dong Nguyen 氏の感情と共鳴します。 グエン氏は、ゲームの成功に対して罪悪感と不快感を感じていたことを明かした。

執筆時点では、Only Up! は現在 Steam で購入できませんが、そのページはまだ存在します。 ゲームのタイトルは「利用不可」に変更され、開発者の名前は「Indiesolodev」に変更されました。 Only Up! に対するユーザーの肯定的なレビューと評価Steam ページではまだ見つけることができます。

