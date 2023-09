Evie Networks が Dan Murphy's との提携を拡大し、より多くの EV 充電ステーションを設置

公共の EV 充電器を専門とする企業である Evie Networks は、Dan Murphy's との提携を拡大し、店舗に追加の充電ステーションを設置すると発表しました。 オーストラリア全土のダン・マーフィーの店舗にはすでにXNUMXつの充電ステーションが設置されており、ビクトリア州ブロードメドウズにはXNUMX番目の充電ステーションが計画されている。

このパートナーシップは、電気自動車の充電インフラへのアクセス改善に向けた前向きな一歩となります。 ダン・マーフィーの店舗の充電ステーションのネットワークを拡大することで、より多くのEV所有者が買い物や用事の際に充電施設に便利にアクセスできるようになります。 これは、持続可能な交通手段に対する需要の高まりとも一致しています。

Twitterが大手広告主ニューヨーク・タイムズをシャドーバンした疑い

驚くべき動きとして、現在Xとして知られるTwitterがニューヨーク・タイムズをシャドウバンし、同紙のコンテンツにリンクするツイートをユーザーが閲覧できないようにしたと伝えられている。 ニューヨーク・タイムズはXの主要広告主のXNUMXつであり、そのスポーツサイトであるジ・アスレチックのプロモーションキャンペーンを展開しているため、この行動は特に皮肉なものである。

ニューヨーク・タイムズのウェブサイトにリンクしているツイートへのエンゲージメントはXNUMX月下旬に大幅に減少し、XNUMX月を通じて減少が続いた。 この減少は、BBC、CNN、ポリティコ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン・ポストなどの他の主要ニュースサービスのツイートとのエンゲージメントを比較することで観察されました。 同じ期間中、これらの競合ニュース サイトからの投稿へのエンゲージメントは増加するか、一貫したままでした。

Meta (旧 Facebook) が OpenAI に対抗する高度な AI モデルを開発中と報じられている

Meta は、OpenAI の人気言語モデルである GPT-4 の効率に匹敵することを目的とした高度な AI モデルを構築していると言われています。 このAIツールは、ビジネス向けのテキストと分析を生成します。 この取り組みの背後にある目的は、市場に流入する新しい AI モデルに対抗することです。 これを達成するために、Meta は高度な Nvidia チップの獲得を目指していると伝えられています。

Meta が開発中の AI モデルは、洗練されたテキストの生成、複雑な分析の実行、追加の出力の生成など、さまざまな方法で企業を支援することが期待されています。 メタ社は、これらのサービスの提供により、AI市場における競争優位性の確立を目指すとしている。

Internet Archive が電子ブック ライブラリ訴訟の敗訴を控訴

Internet Archive は、電子ブック ライブラリに関する著作権訴訟における最近の敗訴に対して控訴する意向を発表しました。 和解後、アーカイブはすでに一部の書籍へのアクセスを制限している。 当初の判決では、アーカイブによる書籍のスキャンは米国のフェアユース法の対象にはならないとの判決が下された。 その結果、Web サイトでは、著作権で保護された市販の書籍への一般のアクセスを制限する必要がありました。

Internet Archive の上告決定は、知識や文献へのアクセスを保護するという同社の取り組みを強調すると同時に、著作権所有者から提起された懸念にも対処するものです。 この訴訟は、デジタル時代におけるデジタル図書館とフェアユースを巡る現在進行中の課題と議論を浮き彫りにしています。

居住可能な可能性のある系外惑星、K2​​-18b、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって特定

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、居住可能性と地球外生命体の探索の可能性を秘めた系外惑星、K2​​-18b を特定した。 2015 年に発見された K2-18b は、表面に液体の水の海があり、メタン、二酸化炭素、硫化ジメチルを含んでいる可能性があると考えられています。 この系外惑星は地球よりもはるかに大きく、その大きさは 8.6 倍であり、銀河系内での科学探査にとってまたとない機会を提供します。

私たちの惑星に似た特徴を持つ系外惑星の発見が続くにつれて、地球外の生命の探索はますます魅力的になってきています。 K2-18b は、太陽系を超えた居住可能な世界の可能性を垣間見ることができる興味深いものです。

