RR Donnelley & Sons Company、新しいシングルパスデジタル印刷機でデジタル印刷機能を拡張

マーケティング、パッケージング、印刷、サプライ チェーン ソリューションの世界的大手プロバイダーである RR Donnelley & Sons Company (RRD) は、EFI Known C18000 Plus シングルパス デジタル インクジェット プリンタの導入を発表しました。 この新たな追加機は、2023 年の秋にウィスコンシン州ミルウォーキー近郊の RRD のパッケージング施設で稼働する予定です。Nozomi C18000 Plus 印刷機の設置により、RRD は市場投入までの時間を 25% 短縮し、色とデザインのオプションを最大化できるようになります。さまざまな素材の大判印刷での持続可能性を優先します。

Nozomi C18000 Plus 印刷機は、従来のスーパーワイドフォーマット プリンタよりも XNUMX ~ XNUMX 倍の速度で大量生産を実現します。 また、新しいジョブのセットアップを迅速化し、最大 XNUMX 色を印刷し、中断することなく継続的に実行します。 この新しい印刷機は、さまざまな素材で作られた小売店の看板やディスプレイを求めるブランドに高品質の結果を提供するという RRD の取り組みに沿ったものです。

RRD は、2023 年の (Un)Packaging Reality Report の中で、意思決定者の 90% にとって、包装とラベルの決定において持続可能性が依然として重要な考慮事項であることを明らかにしました。 したがって、RRD は、Nozomi C18000 Plus 印刷機の設置を通じて、クライアントの持続可能性への取り組みをサポートすることを目指しています。 この印刷機は持続可能な UV LED インクを使用し、無駄を減らしてより信頼性の高い印刷を保証し、他のデジタル印刷機と比較してエネルギー使用量を XNUMX 倍削減します。

RRD のパッケージングおよびラベル ソリューション担当社長であるリサ プルエット氏は、価値を提供し、顧客の期待を超える新技術への投資に対する同社の献身的な姿勢を表明しました。 高度な印刷技術を活用することにより、Nozomi C18000 Plus 印刷機は、曲げたり折りたたんだりしてもひび割れしないインク、幅広いメディア オプション、および高速で正確で再現性のあるプロセスを提供します。 UV LED インクは、RRD の顧客に鮮やかな色の広大なパレットを提供し、デザインの可能性を広げます。

のぞみ C18000 Plus 印刷機を使用すると、RRD は、パッケージや店内ディスプレイに表示されるブランディングや看板を通じて、ブランドの完全なメッセージを顧客に伝えることができます。 RRD の製品には印刷以外にも、印刷前後のコーティングやインライン ダイカット仕上げなどの機能が含まれており、クライアントのデザインと印刷のニーズに合わせたカスタマイズされた包括的なソリューションが可能になります。

RRD の拡張された大判印刷機能の詳細については、PACK EXPO ラスベガスの RRD ブースを訪問するか、RRD の小売ソリューション、セールス サイネージおよびディスプレイ担当シニア ディレクターの Todd Arnett にお問い合わせください。

出典: *ビジネスワイヤ*