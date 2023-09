Only Up、Twitch でバイラル ゲーム、Steam から取得

By

夏の間 Twitch で絶大な人気を博した人気バイラル ゲーム Only Up が Steam プラットフォームから削除されました。 SCKR Games として知られるこのゲームの制作者は、ストレスが原因でゲームから離れたいとの意向を表明しました。

Only Up は、ジャックと豆の木のストーリーに対するユニークな解釈で Twitch で大きな支持を得ました。 このゲームでは、プレイヤーがさまざまな浮遊物体や環境をよじ登ろうとするときに、哲学的なナレーションと挑戦的なプラットホームが特徴でした。

Only Upは、Twitchでの成功にもかかわらず、NFTへの言及が含まれていること、保存機能などのゲームプレイ機能がないこと、および別の開発者の著作権で保護されたアセットを使用しているという非難に直面しました。 これらの論争により、ゲームは XNUMX 月に Steam から一時的に削除され、その後復活しました。

Only Up の個人開発者は更新投稿の中で自分たちの間違いを認め、ゲームを廃止したいという願望を表明しました。 彼らは、ゲームが引き起こしたストレスと心の平安と癒しの必要性を挙げた。 開発者は、仮称 Kith という次のゲームに取り組んでいる間、一時停止して教育を続ける予定です。 この新しいプロジェクトは、映画撮影に焦点を当てた、これまでとは異なるコンセプト、ジャンル、設定を持っています。 開発者はまた、ゲームデザインのスキルを向上させるために小規模なチームと協力したいという願望も表明しました。

彼らの発表どおり、Only Up は Steam で購入できなくなりました。 ただし、すでにゲームを購入している人は、引き続きダウンロードしてプレイすることができます。 Only Up には 13,000 件近くのレビューがあり、ほぼ肯定的な評価を維持しています。

