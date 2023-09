スターフィールドで Grav Jump を使用する方法: 星系間を移動するためのガイド

By

非常に期待されているゲーム Starfield で、最も重要な機能の XNUMX つは Grav ジャンプです。 この革新的な能力により、プレイヤーはさまざまな惑星系や銀河を旅することができます。 さまざまな惑星を探索してスリル満点の冒険に乗り出したい場合は、Grav ジャンプをマスターする必要があります。

SF 映画における星間旅行の概念と同様に、スターフィールドで重力ジャンプを使用するにはいくつかの手順が必要です。 最初の最も重要なステップは、Grav ドライブに電力を割り当てることです。 このパワー割り当てプロセスは、Grav ジャンプを成功させるために非常に重要です。

Starfield で Grav ジャンプを実行するには、次の簡単な手順に従います。

1. 星図を開いて、移動したい星系を選択します。 移動できるのは白でマークされた星系のみで、赤の星系には今のところアクセスできないことに注意してください。

2. 希望のシステムを選択したら、「ジャンプ」ボタンをクリックします。 これにより、ゲームは Grav ドライブに電力を割り当てるように要求します。

3. 矢印キーを使用して、他のセクションから電力を取り出し、予備に蓄えます。 次に、蓄えられた電力を Grav ドライブに転送します。

4. 電力を割り当てた後、もう一度ジャンプを開始してみてください。Grav ドライブは正常に機能します。 最初は Grav ドライブが弱い可能性がありますが、アップグレードするオプションがあります。

Grav ドライブをアップグレードするには、着陸ポッドの近くの主要都市にある船舶サービス技術者のいずれかを訪問してください。 Grav ドライブをアップグレードすると、他の方法ではアクセスできない星系に旅行できるようになります。

新しい星系の探索と船の機能のアップグレードは、どちらもスターフィールド体験の重要な側面であることを忘れないでください。 Grav ジャンプ機能を最大限に活用して、ゲーム内でスリル満点の冒険に乗り出しましょう。

