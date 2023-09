「ジャン＝クロード・ヴァン・ダム、モータルコンバット1でジョニー・ケイジ役でデビュー」

By

『モータルコンバット 1』には、JK シモンズ、ジョン シナ、ミーガン フォックスなどのエキサイティングなセレブリティ キャストが出演する予定です。 しかし、ゲームへの最も注目すべき追加の 80 つは、ジョニー ケイジとしてカメオ出演する XNUMX 年代のアクション スター、ジャン=クロード ヴァン ダムです。 シリーズの共同制作者であるエド・ブーンは、ゲーム内のヴァン・ダムの肖像をオンラインで共有し、彼のキャラクターの外観を明らかにしました。

興味深いマーケティング活動として、ブーンは最近、First We Feast が主催する YouTube 番組「Hot Ones」に出演しました。 14分間の出演中、ブーンは手羽先を使ったさまざまなホットソースを試食しながら、モータルコンバット1とシリーズの歴史について語った。 このビデオでは、5分52秒の時点でヴァン・ダムのキャラクターを垣間見るなど、いくつかのゲームプレイ映像も紹介されています。 このクリップでは、ヴァン・ダムが空気を送り、鳥をひっくり返し、若き日の自分に驚くほどよく似ています。

ブーン氏はまた、ヴァン・ダムの『モータルコンバット 1』への関与がどのようにしてシリーズを一周させたかについての興味深い話を共有しました。 同氏は、このゲームの起源は、約 30 年前に NetherRealm Studios がジャン=クロード ヴァン ダムを中心としたゲームを作成しようとして失敗したことに由来していることを明らかにしました。 ヴァン・ダムの最初の抵抗にもかかわらず、チームは最終的に彼の参加を確保することに成功し、開発チームにとってエキサイティングな瞬間を生み出しました。

ジョニー・ケイジ役のヴァン・ダムは、モータルコンバット 1 の発売日のコンバット パック DLC の一部となり、プレイステーション 19、Xbox シリーズ X/S、スイッチ、PC 向けに 5 月 XNUMX 日にリリースされます。

ソース:

– YouTube で First We Feast の Hot Ones