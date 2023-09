Google Fi Wireless Unlimited Plus 加入者は Google One 特典を管理できるようになりました

By

Google Fi は、Unlimited Plus プランの加入者向けに Google One のサブスクリプションの管理方法を変更します。 今後、携帯通信会社は、加入者が Fi アカウント ページやモバイル アプリから Google One サブスクリプションを直接管理できるようになります。 このより統合されたエクスペリエンスは、25 月 XNUMX 日に展開を開始します。

以前は、Google One サブスクリプションへのアップグレードはワイヤレス サービスとは別に請求されていました。 ただし、25 月 100 日以降の次回の Fi 請求明細から、含まれている XNUMX GB を超える Google One サブスクリプションへのアップグレードは Fi アカウントに請求されます。

定期購入者は、Google One の定期購入がキャンセルされたという誤解を招く通知を受け取る可能性があることに注意してください。 ただし、これは単に自動化されたシステム メッセージであり、無視しても問題ありません。 Google One のサブスクリプションは、ストレージの損失や中断を伴うことなく、Fi を通じて自動的に再開されます。

Google Fi を退会した加入者とプランのメンバーには 7 日間の猶予期間があり、その間はサービスを失うことなく Google One に再加入できます。 Fi の Unlimited Plus プランに含まれる 100 GB の Google One ストレージに変更がないことも注目に値します。

これらの変更は、Google Fi Wireless Unlimited Plus 加入者に、よりシームレスで統合されたエクスペリエンスを提供することを目的としています。 Fi アカウント ページから直接 Google One サブスクリプションを管理できるようにすることで、請求プロセスが簡素化され、クラウド ストレージへの中断のないアクセスが保証されます。

– Google One: Google 製品に追加のクラウド ストレージを提供する Google のストレージ サブスクリプション サービス。

– Google Fi: 無線電話プランを提供する Google の仮想移動体通信事業者 (MVNO)。