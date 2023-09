世界言語とデジタル人文科学の交流会がアーカンソー大学で再び開催

アーカンソー大学の世界言語およびデジタル ヒューマニティー スタジオは、デジタル ヒューマニティー ミートアップの復活を発表できることに興奮しています。 イベントは14月4日の午後5時からXNUMX時まで、JBハントセンターにあるスタジオで開催されます。

オープニング DH Meet-Up では、世界言語・文学・文化学科の教員と大学院生が、世界文化とデジタルテクノロジーを組み合わせたプロジェクトを紹介します。 参加者は、360 度写真、古代遺跡のインタラクティブな仮想ツアー、中世フランス語を学ぶためのタッチスクリーン古文書学のレッスン、教室でのデジタル ツールの革新的な使用など、さまざまなトピックに関するプレゼンテーションを見ることができます。

イベント後には、WLDH スタジオでレセプションが開催され、参加者がネットワークを築き、提示されたプロジェクトについてさらに話し合う機会が提供されます。

今月 28 回目の DH ミートアップは、11 月 12 日の午前 XNUMX 時から午後 XNUMX 時まで開催されます。このミートアップには、WLLC 部門の教員と大学院生が参加し、世界文化とデジタル テクノロジーを組み合わせた将来のプロジェクトの計画を共有します。 これには、資金提供、可能性のあるコース、および学習単位の提案が含まれます。 イベント終了後、スタジオにて昼食をご用意させていただきます。

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

WLLC 部門と World Languages and Digital Humanities Studio が主催するイベントの最新情報を入手するには、Instagram、Facebook、Twitter で WLLC をフォローしてください。

ソース:

– アーカンソー大学世界言語、文学、文化

注: ソース記事は、要求された形式に合わせて変更されました。