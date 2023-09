Baldur's Gate 3 で殺さずにミンタラを仲間にする方法

By

Baldur's Gate 3 の人気 NPC の XNUMX 人は、Absolute に忠誠を誓ったダーク エルフの Minthara です。 多くのプレイヤーが彼女をロマンティックな仲間として迎え入れたいと熱望していましたが、そのためには大量の殺人を伴うクエストを完了する必要がありました。 しかし、一人の賢いプレイヤーが、命を奪うことなくミンタラを仲間にする方法を発見しました。

通常、ミンタラを味方につけるには、彼女が与えるエメラルドの森の全員を虐殺するクエストを完了する必要があります。 これには、ミンタラのゴブリン部隊の支援を得て、ティーフリングとドルイドとの悲惨な遭遇が含まれるでしょう。 しかし、RedditユーザーのWulfrinnan氏は、ミンタラを「無邪気に」勧誘する方法を共有した。

ウルフリンナンの方法によれば、まずモルのギャングのティーフリングの子供たちにドルイドの偶像を盗んだことについて話す必要があります。 次に、儀式が行われないようにステルスを使用して偶像を盗みます。 これにより、ティーフリングとドルイドの間の戦いが引き起こされ、逃げるかこっそり抜け出す必要があります。 その後、木立の場所をミンタラに報告し、二人で戻ってくると守備兵が全員死んでいるのがわかります。 これにより、ゲームの後半で誰も殺さずにミンタラをリクルートできるようになります。

この方法は表面的には無害であるように見えますが、それでも操作と欺瞞が含まれることに注意することが重要です。 これは、「Star Wars: Knights of the Old Republic」のような他の RPG における同様の道徳的に曖昧な選択を思い出させます。 ただし、手を汚さないように努めるキャラクターとしてプレイしたい場合は、この方法が Baldur's Gate 3 で便利な回避策となります。

Baldur's Gate 3 のさらなるガイドとハウツーをお探しの場合は、Self-Same Trial のガイドを必ずチェックしてください。

出典:なし(出典記事に基づく)