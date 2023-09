MPXV-CRISPR の紹介: サル痘ウイルスの革新的な診断ツール

Peter Doherty Institute for Infection and Immunity と Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research の科学者チームは、MPXV-CRISPR と呼ばれる画期的な診断ツールを開発しました。 The Lancet Microbe に掲載されたこのツールは、CRISPR テクノロジーを利用して臨床サンプル中のサル痘ウイルス (MPXV) を迅速かつ正確に検出し、既存の診断方法を超えています。 これは、MPXV に特有の遺伝子配列を特に標的とし、この種の診断法としてはオーストラリア初の CRISPR ベースの診断法となります。

ゲノム編集機能で知られる CRISPR テクノロジーは、現在診断目的に利用されています。 ドハティ研究所の研究員であり、この研究の共同筆頭著者であるスー・ジェン・ロウ博士は、CRISPRベースの診断は、病原体の存在に関連する特定の手がかりを特定する正確な探偵であると説明しています。 MPXV-CRISPR の場合、ウイルス DNA の特定の部分に結合するガイドを操作することにより、ウイルスを認識するように「プログラム」されています。

臨床サンプルでウイルス DNA が検出されると、CRISPR システムが標的に誘導され、ウイルスの存在を示す信号を発します。 この診断方法は、ゴールドスタンダードの PCR 方法に匹敵する感度と精度を、わずかな時間で達成します。

MPXV-CRISPR の画期的な機能の 45 つは、診断を迅速に提供できることです。 現在のサル痘診断では結果が出るまでに数日かかることが多いのに対し、MPXV-CRISPR はわずか XNUMX 分でウイルスを検出できます。 研究チームは現在、この技術を、さまざまな医療現場でのサル痘ウイルスの現場検出に使用できるポータブルデバイスに適応させることに取り組んでいます。

ウォルター・アンド・エリザ・ホール医学研究所の上級研究員であり、この研究の共同上級著者であるシヴァニ・パスリチャ博士は、公衆衛生に対するMPXV-CRISPRの潜在的な影響を強調しています。 この分散型検査アプローチにより、特にリソースが限られている地域や遠隔地において、迅速かつ信頼性の高い診断へのアクセスが改善され、治療が迅速化され、患者の転帰が向上する可能性があります。

研究機関間の協力には、ドハティ研究所、ウォルター・アンド・イライザ・ホール医学研究所、メルボルン・セクシャル・ヘルス・センター、モナシュ大学が関与しました。

