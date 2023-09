科学者が量子コンピューティングとバイオラベリングのためのシリカコーティングされたナノダイヤモンドの化学メカニズムを発見

サンノゼ州立大学 (SJSU) の研究者らは、ナノダイヤモンド上に均一なシリカ シェルを形成する原因となる結合メカニズムを解明しました。 研究チームは、SLAC国立加速器研究所のスタンフォードシンクロトロン放射光源(SSRL)で生成された強力なX線を利用して、ナノマテリアルを研究した。 ACS Nanoscience Au誌に掲載されたこの結果は、シリカでコーティングされたナノダイヤモンドの生成に関与する化学についての重要な洞察を提供する。

ナノダイヤモンドは、優れた特性を備えた極小の合成ダイヤモンドです。 ナノダイヤモンドは、その小さなサイズにもかかわらず、完全な炭素格子を持ち、室温で磁場、電場、光に対して応答を示すことができます。 これらのユニークな特性により、ナノダイヤモンドは量子コンピューティングや細胞の生物学的標識などのさまざまな用途に適しています。

ナノダイヤモンドの機能を強化するために、研究者たちはダイヤモンド粒子をシリカでコーティングすることに目を向けました。 シリカは、ナノダイヤモンドに滑らかで保護的なシェルを提供するだけでなく、表面改質も可能にします。 シリカコーティングに特定のタグを追加することで、科学者はナノダイヤモンドを特定の細胞や場所を標的とすることができます。 ナノダイヤモンドの動きに対するこの制御は、生物医学やバイオテクノロジーへの応用に重大な影響を及ぼします。

XNUMX年以上にわたり、科学者たちはナノダイヤモンド上のシリカコーティングの形成の背後にあるメカニズムに困惑してきました。 SJSUの研究者らは、ナノダイヤモンド表面のアルコール化学基がシリカシェルの成長を促進する上で重要な役割を果たしていることを発見した。 彼らは、コーティングプロセス中にエタノールとともに水酸化アンモニウムを導入すると、これらのアルコール基が生成されることを発見しました。

シリカコーティングの下に隠された表面を調べるために、SJSU の研究者たちは SSRL の X 線施設を利用しました。 彼らは、超高感度温度計である遷移エッジ センサーを使用して温度変化を検出し、X 線エネルギーに変換しました。 研究チームは、X線吸収分光法(XAS)を通じてナノダイヤモンドの表面を調査し、シリカコーティングの厚さをナノメートルスケールで測定した。 この結果は、ナノダイヤモンドのような水没した物質の研究における XAS の有効性を実証しました。

シリカでコーティングされたナノダイヤモンドの結合メカニズムを理解することで得られる知識は、研究者に新たな道を切り開きます。 この研究の主任研究者であるエイブラハム・ウォルコット氏は、ナノダイヤモンドをコーティングするために酸化チタンや酸化亜鉛などの他の材料の使用を検討する予定である。 これらの代替コーティングは、量子センシングや生物学的標識におけるナノダイヤモンドの用途をさらに拡大する可能性があります。

この研究結果は、ナノダイヤモンドコーティングの化学についての貴重な洞察を提供し、シリカシェルを最適化し、他のコーティング材料を探索する機会を提供します。 シリカでコーティングされたナノダイヤモンドの背後にある化学メカニズムをより深く理解することで、研究者は量子コンピューティングやバイオラベリング用途でこれらの小さなダイヤモンドの可能性を解き放つことができます。

