著名な天体物理学者であり環境活動家であるヒューバート・リーブスに敬意を表して

By

カナダ系フランス人の著名な天体物理学者、環境活動家、作家のヒューバート・リーブス氏が91歳で死去した。息子のブノワ・リーブス氏はソーシャルメディアでこのニュースを発表し、「私たちの親愛なる父は今日、星々の仲間入りをするために旅立った」と述べた。 ヒューバート・リーブスは、宇​​宙科学の普及に多大な貢献をし、天体物理学コミュニティに永続的な影響を残したことで知られています。

13 年 1932 月 XNUMX 日にモントリオールで生まれたヒューバート リーブスは、そのキャリアを天体物理学の進歩に捧げました。 彼は、リチウム、ベリリウム、ホウ素の起源に関する理論の開発や、星における熱核反応の研究など、顕著な進歩を遂げました。 彼の研究は評価され、アルバート・アインシュタイン賞やサミュエル・ド・シャンプラン賞など、数々の賞を受賞しました。 彼は同世代の最も偉大な天体物理学者の一人として広く認められており、カナダ勲章のコンパニオンおよびケベック国家勲章の役員として表彰されました。

ヒューバート・リーブスは著名な科学者であるだけでなく、多作な作家でもありました。 彼は、約 40 冊の著書と専門誌での何百もの出版物を通じて、宇宙の驚異と知識を幅広い聴衆と共有しました。 彼の人気のある科学作品には、「Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Evolution」や「Stardust」などがあります。 複雑な科学概念を一般の人々に伝える彼の能力により、彼は科学教育と科学普及活動において影響力のある人物となりました。

科学への貢献を超えて、ヒューバート・リーブスは自然保護を主張した環境活動家でもありました。 世界を理解し、環境を保護することへの彼の献身は、この分野に大きな影響を与えました。 彼の功績を記念して、カナダで最も人気のある科学書を競う毎年恒例のコンテストが彼の栄誉を讃えて設立されました。

天体物理学コミュニティと世界中の人々は、ヒューバート・リーブスの死を悼んでいます。 彼の天体物理学への貢献、知識への情熱、そして環境保護への取り組みは、今後何年も記憶されるでしょう。

ソース:

– ラ・プレッセ・カナディエンヌ

– モントリオール官報