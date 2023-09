アリゾナ大学がトポロジカル音響学を推進するために30万ドルの助成金を受け取る

By

アリゾナ大学は、「音響科学技術センターの新フロンティア」を設立するために、国立科学財団 (NSF) から 30 万ドルの助成金を獲得しました。 このセンターは、コンピューティング、通信、センシングの進歩のために音の特性を利用することを目的としたトポロジカル音響学の分野に焦点を当てます。

トポロジカル音響学は、ヒルベルト空間の概念を利用して音の挙動と特性を分析する新興分野です。 音が通過する空間内の点をヒルベルト空間上のグラフ点として表すことにより、研究者は振幅ベクトルと幾何学的な位相角を使用して音の幾何学形状を視覚化できます。 このアプローチにより、科学者はこれまで目に見えなかった音の特性を明らかにすることができます。

NSF サウンド センターの設立は、研究者にトポロジカル音響の可能性をさらに探求する機会を提供します。 音の特性をより深く理解することで、さまざまな業界に革命をもたらす革新的なアプリケーションや技術を開発できます。

New Frontiers of Sound Science and Technology Center の所長兼主任研究員である Pierre Deymier 教授は、音響分野の進歩におけるこの新しいセンターの重要性を強調しています。 NSF から提供される資金により、このセンターで行われる研究は、コンピューティング、電気通信、センシングにおける重要な進歩に貢献することができます。

NSF からのこの助成金は、トポロジカル音響の研究への多額の投資を意味し、それが将来の進歩に向けて持つ可能性を認識しています。 New Frontiers of Sound Science and Technology Center の設立により、科学研究と技術革新の境界を拡大するためのアリゾナ大学の献身がさらに強化されます。

