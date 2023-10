ニューハンプシャー州の住民はXNUMX回の日食を目撃できるようになる

By

ニューハンプシャー州の住民は、今後数カ月間に一度ではなく二度の日食を目撃する機会があるだろう。 14 年 2023 月 8 日に部分日食があり、続いて 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日に皆既日食が起こります。ニューハンプシャー大学の准教授であるエイミー・キーシー氏とジョン・S・ジャンフォルテ氏、および所長のロリ・ハーノイス氏旅行観光開発局の担当者に、今後のイベントについて話し合ってください。

日食は、月が地球と太陽の間に入り、地球に影を落とすときに起こります。 この配置は、月、太陽、地球が同じ平面上にあるときに起こります。 月が太陽の少なくとも一部を遮り、その結果日食が起こります。 XNUMX月の日食は部分日食となり、ニューハンプシャー州で見られます。 しかし、XNUMX月の日食は、月が一定期間太陽の光を完全に遮断する皆既日食となります。 これらの日食の経路は異なり、XNUMX月の日食は米国西部を通過し、XNUMX月の日食はニューハンプシャー州の北部を通過します。

これらの日食を安全に観察するには、XNUMX つの推奨方法があります。 XNUMX つ目は、ピンホールプロジェクターを使用する方法です。ピンホールがあり、アルミホイルで覆われたボール紙を太陽の前に置き、その画像をポスターボードに投影します。 XNUMX 番目の方法は、日食グラスを使用することで、日食の部分的な段階で太陽を直接見ることができます。 ただし、太陽を直接見ることが安全なのは、月が太陽を完全に覆う皆既日食の間だけであることに注意することが重要です。 それ以外の場合は、眼鏡を着用する必要があります。

来たる日食は、ニューハンプシャー州の住民にとって、これらの息を呑むような天体の出来事を直接目撃するまたとない機会となります。 カレンダーに印を付けて、空に浮かぶ自然の驚異を安全に鑑賞できるように準備しましょう。

出典: The State We're In – ニューハンプシャー大学、エイミー・キーシー、ジョン・S・ジャンフォルテ、ロリ・ハーノイス