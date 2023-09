天文写真家オブ・ザ・イヤー 2023 コンテストの魅惑的な受賞画像

グリニッジ王立天文台は、2023 年の天文写真家オブ・ザ・イヤー・コンテストの息をのむような受賞画像を公開しました。 今年で 15 回目を迎えるこのコンテストは、世界中のアマチュア宇宙写真家の作品にハイライトを当てることを目的としています。

「アンドロメダ、予期せぬ」と題された今年のコンテストの優勝画像は、ドイツとフランスのマルセル・ドレクスラー、ザビエル・ストロットナー、ヤン・セインティが撮影したものです。 この写真は、アンドロメダ銀河の隣にある、これまでに見たことのない酸素アークを捉えています。 写真家らによると、当初はアンドロメダ銀河の美しい画像を撮影するつもりだったが、この予期せぬ現象に遭遇したため、この画像は偶然の発見だったという。

この写真は世界中の科学者から注目を集めており、現在この巨大な物体の調査に協力している。

総合優勝者に加えて、コンテストではさまざまなカテゴリーの優勝者が表彰されます。 注目すべき部門の受賞者には次のようなものがあります。

– Skyscapes Photographer of the Year: Angel An による「Grand Cosmic Fireworks」。花火に似た珍しい大気現象であるスプライトを紹介しています。

– 太陽写真家オブ・ザ・イヤー: エドゥアルド・シャベルガー・プポーによる「A Sun Question」、疑問符の形をしたフィラメントを持つ太陽を特集。

– 月の写真家オブ・ザ・イヤー: 8 年 2022 月 XNUMX 日に発生した火星の食を捉えたイーサン・チャペルの「Mars-Set」。

– オーロラ フォトグラファー オブ ザ イヤー: モニカ デビアトによる「ブラシストローク」。オーロラの美しさを単独で表現しています。

– 惑星、彗星、小惑星年間最優秀写真家: トム・ウィリアムズによる「Suspended in a Sunbeam」。赤外線/紫外線偽色で金星のユニークな眺めを提供します。

– 人物・宇宙写真家オブ・ザ・イヤー: ナミビアの大西洋に面した危険な海岸線を紹介するヴィカス・チャンダー作「Zeila」。

– 星と星雲の写真家オブ・ザ・イヤー:マルセル・ドレクスラーによる「星 YY Hya の周りの銀河星雲の新クラス」、これまで知られていなかった銀河星雲の発見を展示。

– サー・パトリック・ムーア賞最優秀新人賞:アーロン・ウィルヘルム作「Sh2-132: Blinded by the Light」。ケフェウス座とラケルタ座の境界付近にある Sh2-132 群を特集。

– 若手写真家オブ・ザ・イヤー: Runwei Xu と Binyu Wang による「The Running Chicken Nebula」。輝くガス星雲の中にある星団コリンダー 249 を強調しています。

– アニー・マウンダー画像イノベーション賞: ジョン・ホワイトによる「ブラック・エコー」。NASA のチャンドラ・ソニフィケーション・プロジェクトの音源素材を使用して、ペルセウス銀河の中心にあるブラックホールの音を捉えています。

これらの素晴らしい画像は宇宙の美しさと驚異を示しており、世界中のアマチュア宇宙写真家の技術と情熱の証となっています。

出典: 天文学者写真家オブ・ザ・イヤーのウェブサイト