チャンドラヤーン 3 号イジェクタ ヘイローに関する新たな発見

チャンドラヤーン 3 号ミッションを研究している科学者は、噴出物ハロー現象について興味深い発見をしました。 チャンドラヤーン 2 号周回機の高解像度パンクロマティック画像カメラ (OHRC) は、ヴィクラム着陸船の着陸地点を見事に捉え、「噴出物ハロー」と適切に名付けられた巨大なリング状のクレーターの形成を示しました。 この画期的な発見は、The Journal of the Indian Society of Remote Sensing に掲載された研究から得られました。

チャンドラヤーン 3 号ミッションは、23 年 2023 月 XNUMX 日に月の南極への着陸に成功し、その後、インドの記念すべき月訪問を記念して、指定された着陸エリアはシブ シャクティ ポイントと命名されました。 最近の研究は、月の土壌の組成と特徴に新たな光を当て、魅力的な月の風景をより明確に描いています。

OHRC の高解像度パンクロマティック画像を通じて、科学者たちは、衝突時に物質が強制的に噴出されるときに発生する現象である噴出ハローの詳細な画像を撮影することができました。 この視覚的に印象的な発見は、月に関する謎の解明を続けるチャンドラヤーン 2 号周回衛星の技術的能力と精度を裏付けるものです。

FAQ:

Q: 噴出物ハローとは何ですか?

A: 噴出ハローとは、衝突時の物質の強制的な噴出によって着地場所に形成されるリング状のクレーターを指します。

Q: チャンドラヤーン 3 号ミッションで噴出物のハローを捉えたテクノロジーはどれですか?

A: チャンドラヤーン 2 号周回機の高解像度パンクロマティック画像カメラ (OHRC) が噴出物のハロー現象を捉えました。

Q: チャンドラヤーン 3 号ミッションが月の南極に着陸したのはいつですか?

A: チャンドラヤーン 3 号ミッションは 23 年 2023 月 XNUMX 日に着陸しました。

Q: シブ シャクティ ポイントの重要性は何ですか?

A: シブ シャクティ ポイントは、インドの月訪問を記念して選ばれたチャンドラヤーン 3 号ミッションの着陸エリアの指定名です。