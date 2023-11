Wahoo ו-Zwift מכריזות על התאמות טורבו טריינר, יצירת מיקום ייחודי בשוק

By

Wahoo ו-Zwift, שני מותגים מובילים בתעשיית הרכיבה על אופניים, ביצעו התאמות משמעותיות לטווחי הטורבו טריינר שלהם, מה שמסמן התפתחות מסקרנת ביחסים ביניהם. בצעד מחובר, Wahoo הכריזה על הורדת מחירים קבועה עבור מכשירי הטורבו Kickr Core ו-Kickr Snap שלה, ומציעה ללקוחות אפשרויות משתלמות יותר לאימונים בתוך הבית.

מחירו הקודם היה 699 ליש"ט, ה-Kickr Core זמין כעת תמורת 449.99 ליש"ט כמוצר עצמאי, התואם את המחיר של ה-Zwift's Hub, מאמן חכם שעמד במרכז תיק בית משפט על הפרת פטנטים בין שני המותגים ב-2022. בנוסף, Wahoo מציעה את Kickr Core יחד עם מנוי לשנה ל-Zwift תמורת 549.99 פאונד, ומציעה חבילה מפתה למי שמחפש לשפר את חווית האימון הפנימי שלהם.

Zwift, לעומת זאת, הסירה את ה-Zwift Hub Classic מהחנות שלה, והותירה רק את המאמן החכם Hub One זמין לרכישה. מהלך זה, שאושר כקבוע על ידי Zwift, מאפשר למותג לייעל את היצע המוצרים שלו ולהתמקד ב-Hub One, שמגיע עם ערכת Cog and Click החדשנית. הקליק הוא מעביר Bluetooth אלחוטי בעל שני לחצנים המספק העברה וירטואלית עם התנגדות מתכווננת, ומשפר את חווית הרכיבה בתוך הבית.

עם הסרת ה- Hub Classic, ברור שגם Wahoo וגם Zwift מוציאות עמדות שוק ייחודיות. ה-Kickr Core וה-Hub One יתקיימו במקביל בשוק, ויציעו ללקוחות אפשרויות שונות ללא תחרות ישירה בין המותגים.

כדי לחזק עוד יותר את השותפות ביניהם, Zwift תמכור גם את Wahoo Kickr Core באתר האינטרנט שלה, ותרחיב את זמינותו בשווקים שונים. לקוחות בארה"ב, בריטניה, האיחוד האירופי וקנדה יכולים לצפות למצוא את ליבת Kickr בפלטפורמת המסחר האלקטרוני של Zwift, עם זמינות באוסטרליה וביפן בקרוב.

לסיכום, ההתאמות האחרונות לטווחי הטורבו טריינר של Wahoo ו-Zwift יוצרות דינמיקה מסקרנת בשוק. מכיוון ששני המותגים ממשיכים לחדש ולשתף פעולה, רוכבי אופניים יכולים לצפות לחוויית רכיבה מקורה משופרת עם אפשרויות משתלמות ומתקדמות יותר מבחינה טכנולוגית לבחירה.

שאלות נפוצות (FAQ)

1. מה הם טריירי טורבו?

מכשירי טורבו הם מכשירים המשמשים רוכבי אופניים להמרת האופניים הרגילים שלהם לציוד אימון פנימי נייח. מאמנים אלו מאפשרים לרוכבי אופניים לדמות תנאי רכיבה בחוץ ולהתאמן בתוך הבית.

2. מה זה Zwift?

Zwift היא פלטפורמת אימון מקוונת פופולרית המשלבת מציאות מדומה ומשחקים מרובי משתתפים כדי לספק חווית רכיבה על אופניים ייחודית. זה מאפשר לרוכבי אופניים לרכוב ולהתחרות עם אחרים בעולם וירטואלי.

3. מהי ליבת Kickr?

ה-Kickr Core הוא מאמן חכם המיוצר על ידי Wahoo. היא מציעה לרוכבי אופניים חווית אימון פנימית מציאותית וסוחפת על ידי שכפול תחושת הרכיבה על הכביש.

4. מהו ה- Hub One?

ה-Hub One הוא מאמן חכם שפותח על ידי Zwift. הוא חלק ממערך המוצרים החדשניים לרכיבה מקורה של Zwift וכולל ערכת Cog and Click, אשר משפרת את חווית המעבר במהלך רכיבות פנימיות.