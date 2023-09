הסיפור הבלתי סופר של הנשים האסטרונאוטיות הראשונות באמריקה: פורצות מחסומים ומגיעות לגבהים חדשים

ב"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronautes", לורן גרוש חוקרת את מסעם של שש נשים יוצאות דופן שניפצו את תקרת הזכוכית בעולם הנשלט על ידי גברים של חקר החלל. גרוש מאתגר את הנרטיב הרווח של דומיננטיות גברית לבנים במירוץ לחלל ומדגיש את התרומות המשמעותיות של הנשים הללו, שהיו חלק מהמעמד הראשון של נאס"א שכלל נקבות.

גרוש מתמקדת בחייהן של סאלי רייד, ג'ודי רזניק, קתי סאליבן, אנה פישר, ריאה סדון ושאנון לוסיד. נשים אלו הצטרפו לחיל האסטרונאוטים של נאס"א ב-1978 והיו נחושים להגיע לגבהים שהיו אסורים להן בעבר.

"השישה" מספק הצצה למניעים ולהיסוסים שלהם, ומציע תובנות לגבי הרגעים שבהם כל אישה הבינה שהיא יכולה להגיש בקשה להיות אסטרונאוטית. גרוש מתאר את תהליך הבחירה שלהם כצעד משמעותי לקראת גיוון, למרות שהכיתה עדיין הייתה מורכבת בעיקר מגברים לבנים.

הספר גם מתמודד עם האתגרים שניצבו בפני נשים אלו, כולל תשומת לב תקשורתית סקסיסטית, ספקולציות שוביניסטיות לגבי רומנטיקה ומין בחלל, והמאבק לאזן בין החיים האישיים והמקצועיים. גרוש נותן דוגמאות לחוסן ולנחישות שלהם מול מצוקה, כמו המאבק של רייד להגנה על פרטיותה ובריאותה הנפשית תוך בדיקה תקשורתית.

"השישה" גם מדגיש את התפקידים המכריעים שמילאו אלופי הגיוון בתוך ומחוץ לנאס"א. רות בייטס האריס, עובדת נאס"א, מתחה ביקורת נועזת על הסוכנות על חוסר הגיוון שלה. גם המרקורי 13, קבוצת נשים שעברו בדיקות קפדניות בתחילת שנות ה-1960 כדי להוכיח שהן מסוגלות להיות אסטרונאוטים, זוכות להכרה.

גרוש משלבת את החוויות היומיומיות של האסטרונאוטים, וחושף את ההיבטים הארציים להפליא של עבודתם. הם בדקו חליפות חלל, תמרנו זרועות רובוטיות וניווטו במורכבות העבודה עם עמיתים גברים שהציגו לוחות שנה פינאפים על דלתות המשרד שלהם.

הספר אמנם אינו חף מסכנה וטרגדיה, אך גרוש מדגיש את האומץ וההתמדה החורגים מגדר וגזע. אסון הצ'לנג'ר משמש תזכורת מפוכחת לסיכונים הגלומים בחקר החלל, וההקרבה האולטימטיבית שהביא רזניק.

בעזרת מחקר מדוקדק וסיפור סיפורים שובה לב, "השישה" מרחיב את הבנתנו את מירוץ החלל ומאתגר את התפיסות המסורתיות של מי יכול להשתייך ל"כל המשפחה של המין האנושי".

מקור: הניו יורק טיימס