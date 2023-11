By

מה ההבדל בין Walmart ל- Walmart?

בתפנית מפתיעה, צצו בשוק שתי ענקיות קמעונאות עם אותו שם, וגרמו לבלבול בקרב הצרכנים. וולמארט, תאגיד הקמעונאות הרב-לאומי האמריקאי הידוע, מוצא את עצמו כעת חולק את אור הזרקורים עם ישות אחרת העונה לשם. אבל מה בדיוק ההבדל בין שתי הישויות הללו של Walmart? בואו נצלול לפרטים.

תאגיד וולמארט:

Walmart הראשון והמוכר יותר הוא תאגיד הקמעונאות הנודע שהוקם על ידי סם וולטון בשנת 1962. עם המטה שלה בבנטונוויל, ארקנסו, Walmart Corporation מפעילה רשת עצומה של היפרמרקטים, חנויות כלבו מוזלות וחנויות מכולת ברחבי העולם. היא ידועה במגוון הרחב של מוצרים, במחירים תחרותיים, ובנוכחות הענפה הן באינטרנט והן במצב לא מקוון.

Walmart Inc.:

Walmart השני הוא שחקן חדש יחסית בשוק. Walmart Inc. היא חברת טכנולוגיה קנדית המציעה פלטפורמת מסחר אלקטרוני חדשנית. היא שואפת לחולל מהפכה בענף הקמעונאות על ידי מתן חווית קנייה מקוונת ללא תפרים דרך האתר והאפליקציה לנייד שלה. בעוד שהיא חולקת את אותו שם כמו ענקית הקמעונאות האמריקאית, Walmart Inc. היא ישות עצמאית ללא כל זיקה ל-Walmart Corporation.

שאלות ותשובות:

ש: האם Walmart Corporation ו- Walmart Inc. קשורים?

ת: לא, Walmart Corporation ו-Walmart Inc. הן ישויות נפרדות ללא קשר או שיוך.

ש: האם אני יכול לקנות גם ב-Walmart Corporation וגם ב-Walmart Inc.?

ת: כן, אתה יכול לקנות בשני הגופים. Walmart Corporation מפעילה חנויות פיזיות, בעוד Walmart Inc. מציעה פלטפורמת קניות מקוונת.

ש: האם המוצרים והמחירים זהים בשני הישויות של Walmart?

ת: היצע המוצרים והמחירים עשויים להשתנות בין Walmart Corporation ל-Walmart Inc. מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של כל ישות או לבקר בחנויות המתאימות שלהם לקבלת מידע מדויק.

ש: האם Walmart Inc מתכננת להרחיב את פעילותה?

ת: כחברת טכנולוגיה צומחת, ל-Walmart Inc. יש תוכניות להרחיב את פעילותה ולהגיע ללקוחות נוספים בעתיד.

לסיכום, בעוד ששתי הישויות חולקות את השם "וולמארט", הן נבדלות ונפרדות זו מזו. Walmart Corporation היא ענקית הקמעונאות המבוססת, בעוד Walmart Inc. היא חברת טכנולוגיה קנדית שמטרתה לחולל מהפכה בענף הקמעונאות באמצעות הפלטפורמה המקוונת שלה. אז בפעם הבאה שאתה שומע מישהו מזכיר את Walmart, הקפד להבהיר לאיזה Walmart הם מתכוונים, שכן ההבדל בין השניים הוא משמעותי.