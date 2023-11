By

מהם שלושת המקטעים של Walmart?

Walmart, הקמעונאית הגדולה בעולם, פועלת בשלושה פלחים נפרדים: Walmart US, Walmart International ו- Sam's Club. כל מגזר נותן מענה לצרכי לקוחות שונים ותורם להצלחת החברה הכוללת. בואו נסתכל מקרוב על שלושת הקטעים הללו ומה הם כוללים.

1. Walmart US

Walmart US הוא הפלח הגדול ביותר של החברה, המהווה את רוב הכנסותיה. היא מפעילה רשת עצומה של חנויות קמעונאיות ברחבי ארצות הברית, המציעה מגוון רחב של מוצרים, כולל מצרכים, ביגוד, מוצרי אלקטרוניקה וחפצי בית. Walmart US משרתת מיליוני לקוחות מדי יום, ומספקת להם מחירים נוחים וחוויות קניות נוחות. הפלח כולל גם את פלטפורמת המסחר האלקטרוני של Walmart, המאפשרת ללקוחות לבצע קניות מקוונות ולקבל את הרכישות שלהם עד פתח ביתם.

2. Walmart International

Walmart International מתמקדת בהרחבת נוכחות החברה מעבר לארצות הברית. היא פועלת במדינות שונות ברחבי העולם, כולל מקסיקו, קנדה, בריטניה, סין וברזיל, בין היתר. פלח זה מתאים את המודל העסקי של Walmart כך שיתאים לצרכים ולהעדפות הספציפיות של השוק של כל מדינה. על ידי מינוף ההיקף והמומחיות הגלובלית שלה, Walmart International שואפת לספק ללקוחות מוצרים איכותיים במחירים תחרותיים, תוך תמיכה בכלכלות מקומיות.

3. המועדון של סם

Sam's Club הוא מועדון מחסנים מבוסס חברות המציע מוצרים בתפזורת במחירים מוזלים. היא פונה ללקוחות פרטיים ולעסקים כאחד, ומספקת להם מבחר רחב של פריטים, כולל מצרכים, מוצרי אלקטרוניקה, רהיטים ועוד. מועדון Sam's פועל על פי מודל מנוי, שבו חברים משלמים תשלום שנתי כדי לגשת למבצעים והטבות בלעדיות. עם ההתמקדות שלו ברכישות בכמות גדולה וחיסכון בעלויות, סאם קלאב פונה ללקוחות המעוניינים לקנות בכמויות גדולות יותר או מחפשים תמורה לכספם.

שאלות ותשובות:

ש: מה ההבדל בין Walmart US ל- Walmart International?

ת: Walmart US פועלת בתוך ארצות הברית, בעוד Walmart International מרחיבה את טווח ההגעה של החברה למדינות אחרות ברחבי העולם.

ש: האם המועדון של סאם מיועד רק לעסקים?

ת: לא, המועדון של סאם פתוח הן ללקוחות פרטיים והן לעסקים. כל אחד יכול להיות חבר וליהנות מהטבות של רכישה בכמות גדולה ומחירים מוזלים.

ש: האם אני יכול לקנות באינטרנט ב- Walmart?

ת: כן, Walmart מציעה פלטפורמת מסחר אלקטרוני שבה לקוחות יכולים לקנות באינטרנט ולקבל את הרכישות שלהם עד פתח ביתם.

לסיכום, שלושת הסגמנטים של Walmart, Walmart US, Walmart International ו-Sam's Club, נותנים מענה לצרכי לקוחות שונים ותורמים להצלחת החברה העולמית. בין אם זה דרך רשת החנויות הענפה שלה, התרחבות בינלאומית או מועדון מחסנים מבוסס חברות, Walmart שואפת לספק ללקוחות מחירים נוחים, מוצרים איכותיים וחוויות קניות נוחות.