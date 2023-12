נחשפו מועמדים חדשים למשחקי פרסי 2023: מבחר משחקים מרגש

פרסי המשחקים 2023 כמעט כאן, וחובבי המשחקים ברחבי העולם מחכים בקוצר רוח לראות אילו משחקים ייקחו הביתה את הפרסים היוקרתיים. מערך המועמדים השנה מבטיח מבחר מרגש ומגוון של משחקים בז'אנרים שונים.

על פרס משחק השנה הנחשק יתמודדו שישה תארים יוצאי דופן. "Alan Wake 2" מבית היוצר של "Control" מציע חווית אימה הישרדותית פסיכולוגית, שבה שני גיבורים צריכים לנווט במציאות נפרדת כדי לחשוף את האמת מאחורי רציחות פולחניות.

"Baldur's Gate 3" לוקח שחקנים לקמפיין אפי המתרחש ביקום מבוכים ודרקונים. נתפסו על ידי Mind Flayers, שחקנים צריכים להחליט אם להתנגד לשחיתות שלהם או לאמץ כוחות חדשים.

הזיכיון שזכה לשבחים "Marvel's Spider-Man 2" חוזר, בהשתתפות גם פיטר פארקר וגם מיילס מוראלס בהרפתקה מרגשת דרך Marvel's New York. הנבל האייקוני ונום מהווה איום משמעותי על חיי הגיבורים ועל העיר שהם מגנים.

חובבי אימה הישרדותית ישמחו עם הרימייק "Resident Evil 4", שמביא את הקלאסיקה של 2005 לגבהים חדשים עם משחק מודרני וגרפיקה מדהימה.

"Super Mario Bros. Wonder" מבטיח חוויה מענגת ונוסטלגית, בעוד "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" מציע פרק אפי נוסף בזיכיון האגדי.

מלבד קטגוריית משחק השנה, פרסי המשחקים 2023 כוללים גם קטגוריות שונות אחרות, כולל הבימוי הטוב ביותר, הנרטיב הטוב ביותר, הבימוי האמנותי הטוב ביותר, המוזיקה וההצגה הטובה ביותר ועיצוב האודיו הטוב ביותר, בין היתר. כל קטגוריה מציגה הישגים יוצאי דופן בהיבטים שונים של פיתוח ועיצוב משחקים.

פרסי המשחקים 2023 יועברו בשידור חי ב-YouTube, ויביאו את ההתרגשות והציפייה למעריצים ברחבי העולם. ככל שתעשיית המשחקים ממשיכה להתפתח ולדחוף גבולות, המועמדים של השנה מפגינים את הכישרון והחדשנות המדהימים בקהילת המשחקים.