הזמינו מראש את מדריך הפיילוט של Armored Core VI וחסכו 25%

אם אתה מעריץ של Armored Core VI של FromSoftware ורוצה לשפר את חווית המשחק שלך, תשמח לדעת שמדריך המשחקים הרשמי, שכותרתו "מדריך הטייס", זמין כעת להזמנה מראש באמזון. נוצר על ידי Future Press, אותו צוות שמאחורי מדריכי האסטרטגיה המוערכים ביותר של Elden Ring, מהדורת אספנים בכריכה קשה זו בת 432 עמודים אמורה לצאת ב-30 בנובמבר השנה.

נכון לעכשיו, מדריך הטייס מוצע למכירה, במחיר הזמנה מראש של $33.58, המהווה הנחה של 25% ממחירו הרגיל של $44.99. מדריך זה נועד לתת מענה גם לטייסים טירונים וגם לשחקנים מנוסים, ולספק להם מידע ואסטרטגיות חשובות. הוא מכסה היבטים שונים של המשחק, כולל אימוני לחימה, הרכבה, הדרכה לכל משימה וטיפים של מומחים כיצד לגשת לאויבים.

אחד הדגשים המרכזיים של מדריך הטייס הוא המדריך הייעודי בן 50 עמודים S Rank, הכולל מפות מסלול ייחודיות והמלצות הרכבה. תוכן בונוס זה נועד לעזור לשחקנים להשיג את הדירוג הגבוה ביותר האפשרי במשחק, ולמקסם את חווית המשחק שלהם.

בסקירה שלנו על Armored Core VI, נתנו לו ציון של 8/10, תוך ציון שהוא שומר על מכניקת הליבה של ז'אנר האקשן של מכאן אך מציג חידודים ועדכונים שונים. תיארנו את זה כשיבה מבורכת של סדרת מכה קלאסית. עם מדריך הטייס, שחקנים יכולים להתעמק אפילו יותר בנבכי המשחק ולגלות אסטרטגיות חדשות להתגבר על אתגרים.

אם אתה מעוניין להרחיב את אוסף מדריכי המשחק שלך, אתה יכול גם לנצל את המחירים המוזלים במדריכי האסטרטגיה The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. גם מהדורת הסטנדרט וגם מהדורת האספנים זמינים כעת במחירים מוזלים. בהתחשב בגודל המשחק, מדריך יכול לשפר מאוד את המשחק והחקירה שלך.

אל תפספסו את ההזדמנות להזמין מראש את מדריך הפיילוט של Armored Core VI במחיר מוזל. זהו בן לוויה חיוני לכל מעריץ של המשחק, המציע תובנות חשובות, אסטרטגיות ותוכן בונוס. שפרו את הכישורים שלכם והבטיחו שתפיקו את המרב מהניסיון שלכם ב- Armored Core VI.

מקורות:

– IGN: חנה חוליהאן