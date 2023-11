מצא מבצעים מדהימים על משחקי Nintendo Switch זה בלאק פריידי

By

יום שישי השחור כבר כאן, וגיימרים יקבלו פינוק מכיוון שזמינות הנחות מדהימות על מגוון רחב של משחקי Nintendo Switch. בין אם אתם מחפשים לפנק את עצמכם או מחפשים את המתנה המושלמת לחג, עכשיו זה הזמן לתפוס את הכותרים החמים ביותר במחירים נוחים. ענקיות קמעונאות כמו Best Buy, Amazon, GameStop ועוד מציעות עסקאות מרתקות שלא תרצו לפספס.

הקנייה הטובה ביותר: הנחות ללא תחרות על משחקי Nintendo Switch

Best Buy יוצאת עד הסוף בבלאק פריידי הזה עם הנחות גדולות על משחקי Nintendo Switch, אביזרים ועוד. מקלאסיקות ועד מהדורות חדשות, יש משהו לכולם. אל תפספסו את ההזדמנות לתפוס את צבי הנינג'ה המוטנטיים של העשרה: The Cowabunga Collection ב-17% הנחה נפלאים.

אמזון: מחירים חסרי תקדים ב-Mario + Rabbids: Sparks of Hope ו-Sonic Superstars

את מכירת הבלאק פריידי של אמזון אסור לפספס. הם מציעים מבצעים יוצאי דופן על משחקי Nintendo Switch כמו Mario + Rabbids: Sparks of Hope בהנחה של 75%. תמצאו גם הנחה יפה על ה-Sonic Superstars שיצא לאחרונה.

GameStop: הנחות ענק וחסכון נוסף על כותרים של Nintendo Switch

התכוננו לחיסכון מדהים ב-GameStop ביום שישי השחור הזה. עם הנחות של עד 50% הנחה על עשרות משחקים, כולל כותרי Nintendo Switch פופולריים כמו Pokemon Brilliant Diamond ו-Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ו-Bravely Default II, זו ההזדמנות המושלמת להרחיב את אוסף המשחקים שלך. בנוסף, אם תזמינו באינטרנט ותבחרו באיסוף בחנות, תקבלו 5$ הנחה נוספים על כל הזמנה. זו עסקה שאתה יכול לנצל מספר פעמים!

Nintendo eShop: תענוגות דיגיטליים במחירים מוזלים

אם אתה מעדיף את הנוחות של משחקים דיגיטליים, Nintendo eShop הוא המקום ללכת אליו. עם מכירות בלאק פריידי יוצאות דופן על משחקי צד ראשון של נינטנדו, משחקי Capcom, משחקי Warner Bros ועוד, תמצאו מבצעים שאין לעמוד בפניהם שישאירו אתכם מבדרים שעות על גבי שעות. הנחות אלו זמינות עד ה-3 בדצמבר.

איפה אפשר לקנות משחקי Nintendo Switch בבלאק פריידי

כמעט כל קמעונאי גדול משתתף במכירות Black Friday למשחקי Nintendo Switch. אתה יכול למצוא הנחות מצוינות על כותרים פופולריים כמו Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II ועוד רבים. בין אם תבחר לבקר בקמעונאים של קופסאות גדולות כמו Best Buy, GameStop, Walmart ו-Target, או לגלוש באינטרנט באמזון או ב-Nintendo Store, מבצעים מדהימים מחכים לך.

שאלות נפוצות

1. האם מבצעים אלו זמינים בחנות או באינטרנט?

רוב העסקאות זמינות הן בחנות והן באינטרנט, מה שנותן לך את הגמישות לבחור את שיטת הקניות המתאימה לך ביותר.

2. כמה זמן נמשכים מבצעי הבלאק פריידי?

מבצעי בלאק פריידי נמשכים בדרך כלל לזמן מוגבל, אז הקפד לבדוק את התאריכים הספציפיים שהוזכרו על ידי כל קמעונאי.

3. האם אוכל לרכוש משחקים דיגיטליים מ-Nintendo eShop כמתנות?

לרוע המזל, ה-Nintendo eShop אינו מציע כרגע אפשרויות מתנות. עם זאת, אתה עדיין יכול לנצל את ההנחות ולרכוש קודי משחקים דיגיטליים כמתנות מקמעונאים אחרים.

4. האם כדאי לקנות כרטיסי מתנה של Nintendo eShop במהלך הבלאק פריידי?

בהחלט! לא רק שאתה יכול להשיג עסקאות פנטסטיות על משחקי Nintendo eShop, אלא שאתה יכול גם לחסוך אפילו יותר על ידי רכישת כרטיסי מתנה מוזלים של Nintendo eShop.

בלאק פריידי הוא הזמן האולטימטיבי להשיג עסקאות מדהימות על משחקי Nintendo Switch. אל תפספסו את ההזדמנות הזו להרחיב את ספריית המשחקים שלכם או להפתיע את יקיריכם עם המתנות המושלמות. פעל מהר, מכיוון שההנחות הללו לא יימשכו לנצח!