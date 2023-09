גרזן דו-ידית אגדי חדש מגיע ל-World of Warcraft Dragonflight בתיקון 10.2

By

Blizzard Entertainment אישרה את הצגתו של נשק אגדי חדש בתיקון 10.2 הקרוב של World of Warcraft Dragonflight. הפרטים האחרונים חושפים שהנשק האגדי הזה יהיה גרזן בשתי ידיים, פתוח לכל הדמויות שיכולות לצייד כלי נשק כאלה, ללא קשר למעמדם. זוהי יציאה מהנשק האגדי הראשון של Dragonflight, Nasz'uro, Unbound Legacy, שהיו לו מגבלות ספציפיות לכיתה. הגרזן האגדי החדש יהיה הראשון מסוגו מאז הרחבת Wrath of the Lich King ב-2009.

טיילור סנדרס, מעצבת מפגשי WoW, הזכירה בראיון שהם לקחו בחשבון משוב של שחקנים ופועלים להבטיח שרכישת פריטים וטיפות נדירות לא מתסכלת. הם רוצים שהפריטים האלה ירגישו שהרוויחו ומרגשים כשהם מתקבלים. המטרה היא לתת מענה לחששות של שחקנים שמרגישים שלמפרטים ולמעמדים מסוימים יש יתרון עקב פריטים נדירים ספציפיים. על ידי הצגת נשק אגדי הנגיש למספר מחלקות כגון Paladins, Death Knights ו-Warriors, המפתחים מקווים להקל על הלחץ שחשים השחקנים כאשר הכיתה שלהם עשויה להתעלות על ידי אחר עם ציוד טוב יותר.

בניגוד לציפיות, הנשק האגדי ב-Patch 10.2 לא יהיה ממוקד דרואידים, כפי ששחקנים רבים ציפו. במקום זאת, היא תהיה קשורה קשר הדוק לסיפור ולדמות של Fyrakk, ומציעה משמעות לנרטיב שומרי החלום. סביר מאוד שהגרזן האגדי בשתי ידיים יהיה טיפת פשיטה מ- Fyrakk, שישמש כבוס האחרון בפשיטה הקרובה בשם Amirdrassil.

עם השקת תיקון 10.2 מאוחר יותר השנה, שחקנים יכולים לצפות להתקדם ולעבוד לקראת הגרזן האגדי האגדי המצופה הזה. זה מסמל את המחויבות של Blizzard לשפר את חוויית World of Warcraft, מה שהופך אותה למאוזנת ומתגמלת יותר עבור כל השחקנים ליהנות.

